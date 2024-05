Unter strah­lend blau­em Him­mel und vor der atem­be­rau­ben­den Kulis­se der Espla­na­de in Gmun­den gin­gen am Sonn­tag fast 80 hoch­mo­ti­vier­te Teil­neh­me­rin­nen und Teil­neh­mer beim Wings for Life App Run an den Start. Mit dem kla­ren Ziel vor Augen, für die­je­ni­gen zu lau­fen, die es nicht kön­nen, zeig­ten sie höchst­mo­ti­viert einen her­aus­ra­gen­den Einsatz.

Die Teil­neh­me­rin­nen und Teil­neh­mer gaben alles, was sie hat­ten. Die Atmo­sphä­re war elek­tri­sie­rend, und das Anfeu­ern ent­lang der Stre­cke sorg­te für zusätz­li­che Moti­va­ti­on und Begeis­te­rung. Der Traun­see Trail­run­ning Club rich­te­te eine Lab­sta­ti­on ein, an der die Teil­neh­me­rin­nen und Teil­neh­mer ihre Ener­gie­re­ser­ven, ins­be­son­de­re Was­ser, wie­der auf­fül­len konnten.

Beson­ders her­vor­zu­he­ben sind die her­aus­ra­gen­den Leis­tun­gen von Bern­hard Egger, der mit beein­dru­cken­den 34,8 Kilo­me­tern die längs­te Stre­cke zurück­leg­te, und Lisa Stad­ler, die mit ein­drucks­vol­len 29,7 Kilo­me­tern eben­falls eine bemer­kens­wer­te Leis­tung erzielte.

Der Wings for Life App Run in Gmun­den war nicht nur ein sport­li­ches Ereig­nis, son­dern auch eine Gele­gen­heit, Gutes zu tun. Wir sind stolz dar­auf, einen Bei­trag für den guten Zweck geleis­tet zu haben und gemein­sam mit den ande­ren Teil­neh­me­rin­nen und Teil­neh­mern ein Zei­chen der Soli­da­ri­tät gesetzt zu haben.

Der Erfolg die­ses Events ist ein Beweis dafür, dass gemein­sa­mes Enga­ge­ment und der Wil­le, etwas zu bewe­gen, wirk­lich Gro­ßes errei­chen kön­nen. Wir dan­ken allen Teil­neh­me­rin­nen und Teil­neh­mern, den Orga­ni­sa­to­ren sowie den zahl­rei­chen Unter­stüt­ze­rin­nen und Unter­stüt­zern, die die­sen Tag zu einem unver­gess­li­chen Erleb­nis gemacht haben. Lasst uns gemein­sam wei­ter­hin für eine Welt ohne Quer­schnitt­läh­mung kämpfen!

Der Wings for Life App Run ist ein welt­wei­tes Cha­ri­ty-Lau­fe­vent, der auf der gan­zen Welt zur exakt glei­chen Zeit star­tet und dar­auf abzielt, Spen­den für die Erfor­schung von Rücken­marks­ver­let­zun­gen zu sam­meln. Statt einer fes­ten Ziel­li­nie haben die Teil­neh­mer eine vir­tu­el­le Ziel­li­nie: Die Cat­cher Cars, die lang­sam star­ten und alle Läu­fe­rin­nen und Läu­fer nach und nach ein­ho­len. Der gesam­te Erlös aus dem Event geht direkt an die Wings for Life Stiftung.

Foto­credit: TTC — Traun­see Trail­run­ning Club