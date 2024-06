Beim Abbie­gen stieß ein Auto­fah­rer in der Nacht auf Sonn­tag in Mond­see mit einem 16-jäh­ri­gen Moped­fah­rer zusam­men. Der Moped­fah­rer wur­de ver­letzt ins Kran­ken­haus gebracht. Der Auto­fah­rer hat­te 0,84 Pro­mil­le Alko­hol im Blut.

Ein 44-jäh­ri­ger Mann aus dem Bezirk Vöck­la­bruck fuhr am 9. Juni 2024 kurz vor 1 Uhr nachts mit sei­nem Auto in Mond­see. Er woll­te an einer Kreu­zung auf die Stra­ße Rich­tung Zell am Moos abbie­gen. Zur glei­chen Zeit fuhr ein 16-jäh­ri­ger Jun­ge aus der­sel­ben Gegend mit sei­nem Motor­rad auf der Stra­ße von Zell am Moos nach Mondsee.

Als der Mann abbog, stieß er mit dem Motor­rad­fah­rer zusam­men. Der 16-Jäh­ri­ge fiel vom Motor­rad und blieb auf der Stra­ße lie­gen. Er wur­de ver­letzt und ins Kran­ken­haus gebracht. Die Poli­zei stell­te fest, dass der Auto­fah­rer Alko­hol getrun­ken hat­te (0,84 Pro­mil­le) und nahm ihm vor­läu­fig den Füh­rer­schein ab.