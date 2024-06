Bemer­kens­wer­te Ehrung und Geburts­tags­fei­er für eine gro­ße Isch­le­rin. Von der Opern- und Ope­ret­ten­büh­ne zur Isch­ler Kräu­ter­fee. Frau Kata­ri­na Asla­ni­dis, bekannt als die Isch­ler Kräu­ter­fee, wur­de vom Isch­ler Bür­ger­meis­ter Han­nes Hei­de zur Ehrung und zur Geburts­tags­fei­er ihres unglaub­li­chen 80. Geburts­tags zum Zau­ner an der Espla­na­de eingeladen.

Zuerst wur­de die Isch­ler Kräu­ter­fee mit Unmen­gen von Blu­men und Geschen­ken überhäuft.

In sei­ner Lau­da­tio streif­te der Bür­ger­meis­ter eini­ge der gro­ßen Taten die­ser sen­sa­tio­nel­len Frau.

Das Tem­pe­ra­ment und das musi­sche Talent erb­te sie von ihrer Mut­ter, einer unga­ri­schen Grä­fin und ihrem Vater. Auf­ge­wach­sen ist sie in Baden bei Wien, wo sie sich das enor­me Kräu­ter- und Gesund­heits­wis­sen von ihrem Vater und ihrer Groß­tan­te Fini, einer aner­kann­ten und sehr gefrag­ten “Kräu­ter­he­xe”, aneignete.

Die 4‑jährige Kata­ri­na lieb­te nichts mehr, als mit ihrer Groß­tan­te Fini durch Wie­sen, Wäl­der, Auen und Moo­re zu wan­dern und all die vie­len schö­nen Pflan­zen und Kräu­ter ken­nen zu ler­nen. Es sind für sie heu­te noch immer die schöns­ten Erin­ne­run­gen, wie ihre “Fini-Tan­te”, mit wun­der­ba­ren Natur­mit­teln, vie­len Men­schen hel­fen konn­te. Die­ses Bedürf­nis, ande­ren Men­schen zu hel­fen, wur­de Katarina’s Lebensideal.

Der Bür­ger­meis­ter erin­ner­te an frü­he­re Zei­ten, wo noch zwei Talen­te ihr die Berufs­wahl schwer mach­ten. Auf der einen Sei­te hat­te sie eine außer­ge­wöhn­li­che Stim­me und Büh­nen­ta­lent, auf der ande­ren Sei­te woll­te sie Ärz­tin werden.

Sie ent­schied sich aber vor­erst für das Stu­di­um Oper- und Ope­ret­ten­ge­sang an der Wie­ner Aka­de­mie für Musik und dar­stel­len­de Kunst.

Nach jahr­zehn­te­lan­ger, erfolg­rei­cher Büh­nen­tä­tig­keit auf inter­na­tio­na­len Büh­nen, dabei sang sie z.B. von Grä­fin Mari­za, Lus­ti­ge Wit­we, Csar­das­fürs­tin, Paga­ni­ni bis zum Zigeu­ner­ba­ron alle bekann­ten Operettendivas.

Dann kam er auf Bad Ischl zu spre­chen, wo Frau Asla­ni­dis beim Auf­bau der Ope­ret­ten­fest­spie­le mit Prof. Edu­ard Macku mit­wirk­te. Mit ihm mach­te sie auch eini­ge Tour­neen in Österreich.

Dann kam er auch auf die vie­len Aus­bil­dun­gen zu spre­chen, wel­che die Isch­ler Kräu­ter­fee mach­te. Frau Asla­ni­dis ist staat­lich geprüf­te Diät‑, Ernäh­rungs- und Gesund­heits­be­ra­te­rin, Bio­trai­ne­rin, Spe­zia­lis­tin für lac­to-vege­ta­bi­le Voll­wert­kost, Exper­tin für Kräu­ter- und Natu­r­an­wen­dun­gen. Sie stu­dier­te Yoga, Qi Gong und ver­schie­de­ne Medi­ta­ti­ons­tech­ni­ken. Sie hat Aus­bil­dun­gen für Heil­at­mung, Farb­the­ra­pie, posi­ti­ves Den­ken und Bio­trai­ning bei Prof. Wil­li Dungl und Prof. Bal­dur Preiml, ist geprüf­te Wan­der­füh­re­rin und ärzt­lich geprüf­te Übungs­lei­te­rin für Funk­ti­ons­tur­nen Wir­bel­säu­le und Hal­tungs­schu­lung. Aus­ser­dem war sie Grün­dungs­mit­glied von “Bio­trai­ning” und von “Gesun­des Öster­reich” mit Prof. Wil­li Dungl und Prof. Bal­dur Preiml. Ihre Semi­na­re, Vor­trä­ge und Voll­wert­koch­kur­se sind legendär.

Vie­le Jah­re schrieb Frau Asla­ni­dis Gesund­heits­ko­lum­nen für ver­schie­de­ne Medi­en mit wert­vol­len, wich­ti­gen, nach­voll­zieh­ba­ren und natür­li­chen Gesund­heits­tipps aus ihrer lang­jäh­ri­gen theo­re­ti­schen und prak­ti­schen Erfah­rung. Unzäh­li­ge aner­ken­nen­de Rück­mel­dun­gen von Lesern zei­gen das rie­si­ge Inter­es­se an einer natür­li­chen Lebensweise.

Nicht uner­wähnt ließ der Isch­ler Bür­ger­meis­ter Han­nes Hei­de ihre gro­ße Krea­ti­vi­tät. 2012 hat sie begon­nen, voll­wer­ti­ge Funk­ti­ons­ge­bä­cke mit spe­zi­el­len Kräu­ter­mi­schun­gen zu kre­ieren wie Katarina’s‑Orig. Kräu­ter­fee-Voll­korn-Funk­ti­ons-Kräu­ter­ge­bä­cke z.B. Lebens­we­cker­loa­baln, Wohl­fühl­loa­baln, Fit-Aktiv­loa­baln, süße Denk mit Lust­loa­baln, kna­cki­ge Knus­per-Kräu­ter­fla­den und resche Knabber-Kräuterwürfeln.

Über Jahr­zehn­te hat sie nur ein Ziel und zwar den Men­schen und vor allem Fami­li­en bei Kräu­ter­füh­run­gen die „Kraft­pa­ke­te“ Wild­kräu­ter zu zei­gen, ihre Anwen­dun­gen zu erklä­ren wie man gesün­der und bes­ser leben kann. Sie ist davon über­zeugt, dass unse­re Zukunft in den Fami­li­en und vor allem an unse­ren Kin­dern liegt aber nur dann, wenn sie in die Natur hin­aus­ge­hen, sich rich­tig ernäh­ren, sich aus­rei­chend bewe­gen und posi­tiv denken.

Seit 1978 lebt sie in ihrem gelieb­ten Bad Ischl. Ihr Mot­to ist “Gesun­de, natür­li­che Lebens­wei­se ist erlern- und mach­bar”, denn sie hat es sel­ber an sich erfah­ren. Seit Jahr­zehn­ten lebt und lehrt sie ein natür­li­ches Leben und ist selbst das bes­te Bei­spiel dafür.

Bür­ger­meis­ter Han­nes Hei­de hob aber nicht nur die kul­tu­rel­len Tätig­kei­ten, die sie für Bad Ischl getä­tigt hat her­vor, son­dern auch die wich­ti­gen Aspek­te für den Isch­ler Tou­ris­mus und die Gesund­heit der inter­es­sier­ten Isch­ler und natür­lich auch Gäs­te. Dafür wur­de sie auch vom dama­li­gen Lan­des­haupt­mann Dr. Josef Püh­rin­ger aus­ge­zeich­net und geehrt.

Er schloss mit den Wor­ten: Eine ein­ma­li­ge Frau, der man nach ihrem Aus­se­hen nach, höchs­tens die Hälf­te ihres Alters geben wür­de. Blei­ben sie gesund und uns noch sehr lan­ge erhal­ten. Soweit der Isch­ler Bür­ger­meis­ter Han­nes Heide.

Der Bür­ger­meis­ter ver­ab­schie­de­te sich nach Brüssel.

Anschlie­ßend gab es noch ein gemüt­li­ches Bei­sam­men­sein mit lie­ben Freunden.

Ihr Lieb­lings­spruch von Hippokrates:

“Krank­hei­ten fal­len nicht wie Blit­ze vom Him­mel, son­dern sind die ste­ten Sün­den gegen die Natur!”

Ihr Leit­satz seit vie­len Jahrzehnten:

„Tun sie etwas für ihre Gesund­heit, bevor sie es tun müssen!“