In Stein­bach am Atter­see ist eine Frau beim Wan­dern von einem Stein am Kopf getrof­fen wor­den. Die 62-Jäh­ri­ge trug eine Platz­wun­de davon und klag­te über star­ke Kopf­schmer­zen. Sie muss­te ins Kran­kena­haus geflo­gen werden.

Eine 62-Jäh­ri­ge aus dem Bezirk Vöck­la­bruck unter­nahm am 08. Juni 2024 gemein­sam mit dem Alpen­ver­ein eine Berg­tour von der Kien­klau­se über den Gugel­zipf auf den Hoch­le­cken. Gegen 09:50 Uhr lös­te sich auf Höhe des Gugel­zipf ober­halb der 62-Jäh­ri­gen ein Stein und traf die­se am Kopf. Ein Tou­ren­füh­rer eil­te der Frau zu Hil­fe und ver­band die Platz­wun­de. Anschlie­ßend setz­ten sie ihren Auf­stieg fort.

Zustand ver­schlech­ter­te sich — Not­arzt­hub­schrau­ber im Einsatz

Da die 62-Jäh­ri­ge jedoch über stär­ker wer­den­de Kopf­schmer­zen klag­te, setz­te der Tou­ren­füh­rer einen Not­ruf ab. Auf­grund der immer stär­ker wer­den­den Kopf­schmer­zen alar­mier­te der Ein­satz­lei­ter des Berg­ret­tungs­diens­tes den Not­arzt­hub­schrau­ber. Die ver­letz­te Frau wur­de im Bereich des Hoch­le­cken­hau­ses auf­ge­nom­men und in ein umlie­gen­des Kran­ken­haus geflo­gen, so die Polizei.