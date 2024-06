Der Feu­er­wehr­leis­tungs­be­werb des Bezir­kes Gmun­den, wel­cher am Sams­tag, dem 22. Juni 2024 in Viech­t­wang statt­fand, brach­te dem Feu­er­wehr­pflicht­be­reich Bad Ischl sogar einen Sto­ckerl­platz, durch die Jugend­grup­pe der FF Pfandl ein.

Gute Plat­zie­run­gen bei den Aktiven

Bei den Aktiv­grup­pen war die Frei­wil­li­ge Feu­er­wehr Pfandl mit zwei Grup­pen ver­tre­ten. Die­se konn­ten fol­gen­de Plat­zie­run­gen errei­chen: Pfandl 2 in Bron­ze den 5. Platz und Pfandl 1 den 15. Platz. In Sil­ber erreich­te Pfandl 2 den 4. Platz.

Jugend­grup­pen erreich­ten Abzei­chen & Sto­ckerl­platz durch FF Pfandl

Die Jugend­grup­pe der Frei­wil­li­gen Feu­er­wehr Pfandl mit Mit­glie­dern der Frei­wil­li­gen Feu­er­wehr Jain­zen erreich­te in Bron­ze den erfolg­rei­chen 2. Platz und in Sil­ber den pas­sa­blen 6. Platz. In der Bezirks­wer­tung erreich­te die Grup­pe den 3. Platz.

Die Grup­pe der Haupt­feu­er­wa­che Bad Ischl trat gemein­sam mit Mit­glie­dern der Feu­er­wa­che Rei­tern­dorf zum Bewerb an. Bron­ze schau­te der 22. Platz, sowie in Sil­ber der 14. Platz heraus.

Nach­dem die Zeit­li­mits für das Bestehen des Bewer­bes unter­bo­ten wur­den, konn­ten sich fol­gen­de Mit­glie­der der Jugend­grup­pen über die begehr­ten Leis­tungs­ab­zei­chen freuen:

Abzei­chen in Bron­ze JFM Höll­werth Maxi­mi­li­an, JFM Mekni Ari­an, JFM Alt­man­nin­ger Felix (alle HFW Bad Ischl), FM Joher sebas­ti­an, Pom­ber­ger Björn (bei­de FW Rei­tern­dorf), JFM Landl Benaj­man, JFM Ber­ner Micha­el, JFM Dre­her Roman, JFM Mül­leg­ger Maxi­mi­li­an, JFM Neme­th Chris­ti­an (alle FF Pfandl) und JFM Eli­as Rai­ner (FF Jainzen)

Abzei­chen in Sil­ber JFM Mor­bit­zer Flo­ri­an, JFM Thumf­art Zacha­ri­as, JFM Schütz Chris­ti­an, JFM Loidl Tho­mas (alle HFW Bad Ischl), JFM Schwai­ger Anna (FW Rei­tern­dorf), FM But­tin­ger Lukas (FF Pfandl) und FM Huber Micha­el (FF Jainzen).