Ein fah­rer­flüch­ti­ger Alko­len­ker hat sich Don­ners­tag­abend nach einem Ver­kehrs­un­fall bei sei­nen Schwie­ger­el­tern ver­steckt. Der Mann soll mit über zwei Pro­mil­le eine rote Ampel über­fah­ren haben.

Weil ein ver­meint­li­cher Alko­len­ker im Bereich der B1 Wie­ner Stra­ße in Vöck­la­bruck unter­wegs sei, rie­fen meh­re­re Ver­kehrs­teil­neh­mer am 27. Juni 2024 um kurz vor 23:00 Uhr die Poli­zei. An der Kreu­zung mit der Gmund­ner Stra­ße sah die Poli­zei­strei­fe meh­re­re Autos mit ein­ge­schal­te­ter Warn­blink­an­la­ge, die dort auf­grund eines Ver­kehrs­un­falls ange­hal­ten hat­ten. Betei­ligt war auch das gesuch­te Fahrzeug.

Alko­len­ker flüch­te­te nach Unfall

Der Len­ker des Wagens hat­te jedoch nach dem Unfall die Flucht ergrif­fen, wie den Beam­ten durch die Zweit­be­tei­lig­ten bestä­tigt wur­de. Die­se wur­den bei dem Unfall ver­letzt und mit der Ret­tung ins Salz­kam­mer­gut Kli­ni­kum Vöck­la­bruck eingeliefert.

Fah­rer­flüch­ti­ger Alko­len­ker ver­steck­te sich bei Schwiegereltern

Durch am Unfall­ort auf­ge­fun­de­ne Doku­men­te kamen die Poli­zis­ten rasch auf die Iden­ti­tät des Flüch­ti­gen. Es han­del­te sich um einen 24-Jäh­ri­gen aus dem Bezirk Vöck­la­bruck. Der Mann konn­te an der Wohn­adres­se sei­ner Schwie­ger­el­tern ange­trof­fen wer­den. Ein Alko­test ergab 2,18 Promille.

Kreu­zung bei Rot­licht überquert

Ihm wur­de der Füh­rer­schein abge­nom­men. Bei sei­ner Befra­gung zeig­te er sich gestän­dig, die Kreu­zung mit sei­nem Fir­men­bus bei Rot­licht über­quert zu haben, wes­halb es zur recht­win­ke­li­gen Kol­li­si­on mit dem PKW der Zweit­be­tei­lig­ten gekom­men sei, berich­tet die Polizei.