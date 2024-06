Im Rah­men des tra­di­tio­nel­len Finn-Duells am Wolf­gang­see kam es die­ses Jahr zur Öst. Staats­meis­ter­schaft Finn-Klasse.

Die ehe­ma­lig olym­pi­sche Finn-Jol­le erfreut sich immer noch sehr gro­ßer Beliebt­heit und so tra­fen sich am Wochen­en­de (21.–23.6.24, UYC Wolfgangsese)

ins­ge­samt 58 Finn-Seg­ler aus 5 Nationen.

Bereits am ers­ten Wett­fahrt­tag trenn­te sich bei Schaum­kro­nen und Wind­stär­ke 5 die “Spreu von Wei­zen”. Wäh­rend etli­che Seg­ler sicher­heits­hal­ber gleich im Hafen blie­ben bzw. wie­der dort­hin zurück­kehr­ten, gab es die ver­blie­be­nen zwei span­nen­de Wett­fahr­ten, in denen die Finn-Rou­ti­niers ihr Kön­nen zei­gen konnten.

In Abwe­sen­heit von Lokal­mata­tor Flo­ri­an Rau­da­schl beein­druck­te Micha­el Gubi (UYC Mond­see) mit zwei kla­ren Wett­fahrt­sie­gen vor Mar­kus Schnee­ber­ger (eben­falls UYC Mond­see) und Micha­el Luschan (UYC Wolfgangsee).

In den Fol­ge­ta­gen beru­hig­te sich das Wet­ter und so kam am Sams­tag bzw. Sonn­tag bei leich­ten und schwie­ri­gen Bedin­gun­gen zu drei wei­te­ren Wett­fahr­ten für das gesam­te Starterfeld.

Micha­el Gubi konn­te am Schluss sei­ne Füh­rung behaup­ten und sicher­te sich mit einer Serie von 1–1-(15)-1–3 den Staats­meis­ter­ti­tel von Micha­el Luschan (12) , der Mar­kus Schnee­ber­ger (25 /Bronze) noch abfan­gen konnte.

D‑One — Franz Urles­ber­ger erneut Öst. Meister

Eben­falls am Start — die auf­stre­ben­de Ein­hand­klas­se der D‑One Seg­ler. Bei den moder­nen “Devo­ti” D‑One, bei der zusätz­lich ein Gen­na­ker unter Vor­wind Kön­nen und Sport­lich­keit ver­langt, tra­fen sich 14 Seg­ler an der Start­li­nie. Auch hier waren eini­ge Teil­neh­mer bei Wind­stär­ken bis 5 mehr mit Boots­hand­ling beschäf­tigt. Vor allem bei Vor­wind kam es (für die ver­blie­be­nen) Seg­ler zu zahl­rei­chen Ken­te­run­gen. Am Ende mach­ten es sich die Rou­ti­niers wie­der unter sich aus, mit dem bes­se­ren Ende für Franz Urles­ber­ger (UYC Wg). Der ehe­ma­li­ge Laser-Crack konn­te sich im Heim­re­vier knapp vor Tho­mas Dohnal (UYC Ns) und Jörg Deim­ling (SCA) behaup­ten und erneut den Öst. Meis­ter­ti­tel feiern.

Ergeb­nis — Finn IÖSTM

Ergeb­nis — D‑One