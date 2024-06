Mitt­woch 12. Juni 2024, Am letz­ten Übungs­abend lud Rudolf Perne­cker sei­ne Kame­ra­den anläss­lich sei­nes 50igsten Geburts­ta­ges, auf Speis und Trank im Gerä­te­haus der Haupt­feu­er­wa­che Bad Ischl ein. Rudi ist seit 34 Jah­ren akti­ves Mit­glied in der Feu­er­wehr und hat neben meh­re­ren Lehr­gän­gen an der Lan­des­feu­er­wehr­schu­le auch das tech­ni­sche Hil­fe­leis­tungs­ab­zei­chen in Gold und das Feu­er­wehr­leis­tungs­ab­zei­chen in Sil­ber errun­gen. Neben dem akti­ven Dienst ist er auch um das leib­li­che Wohl sei­ner Kame­ra­den besorgt – seit kur­zem ist er ein akti­ver Bestand­teil der Kan­ti­nen­crew. Die Mit­glie­der und das Kom­man­do der Haupt­feu­er­wa­che Bad Ischl bedan­ken sich sehr herz­lich für die Ein­la­dung und wün­schen das Aller­bes­te zum run­den Geburtstag.