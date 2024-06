Altmünster/Gmunden, Don­ners­tag, 27. Juni 2024. Bereits zum zwei­ten Mal in die­sem Schul­jahr hat­ten wir die Gele­gen­heit, den kos­ten­lo­sen „Mit­tags­tisch“ der Initia­ti­ve „Gesun­de Gemein­de“ zu unter­stüt­zen. Die­ses wert­vol­le Sozi­al­pro­jekt, eine Koope­ra­ti­on zwi­schen der „Gesun­den Gemein­de“ und dem Sozi­al­amt, bie­tet finan­zi­ell benach­tei­lig­ten Men­schen jeden Don­ners­tag im Evan­ge­li­schen Gemein­de­saal die Mög­lich­keit, ein kos­ten­lo­ses Mit­tag­essen zu genie­ßen. Ein war­mes Essen ist nicht nur ein wich­ti­ger Bestand­teil eines guten Lebens, son­dern auch eine Gele­gen­heit für Begeg­nung und per­sön­li­chen Austausch.

Durch die Initia­ti­ve von Frau Dr.in Michae­la Schmidt und Frau Anne­mie Kornt­ner kön­nen Gerich­te gekocht wer­den, die über­wie­gend aus Lebens­mit­teln zube­rei­tet wer­den, die von regio­na­len Pro­du­zen­ten und Fir­men gespen­det wer­den. Unse­re Schüler:innen ver­wan­deln die­se Spen­den in köst­li­che Spei­sen, die dann von ehren­amt­li­chen Helfer:innen im Evan­ge­li­schen Gemein­de­saal in Gmun­den aus­ge­ge­ben werden.

Ein gro­ßer Dank gilt hier­bei nicht nur unse­ren Schüler:innen, son­dern auch den Pra­xis­leh­re­rin­nen Dipl.-Päd. Ire­ne Rei­ser-Ber­ger und Manue­la Forst, BEd., die die Lebens­mit­tel­spen­den krea­tiv in hoch­wer­ti­ge Rezep­te und Gerich­te verwandeln.

Das Pro­jekt zeigt, wie wich­tig gemein­schaft­li­ches Enga­ge­ment und Soli­da­ri­tät in unse­rer Gesell­schaft sind. Der „Mit­tags­tisch“ bie­tet nicht nur eine war­me Mahl­zeit, son­dern schafft auch einen Raum für Gemein­schaft und Unter­stüt­zung. Die Zusam­men­ar­beit von Schüler:innen, Lehrer:innen und ehren­amt­li­chen Helfer:innen zeigt, wie viel man gemein­sam errei­chen kann, wenn man an einem Strang zieht.