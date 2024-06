Beim 46. Schwimm­zo­nen- und Mas­ters­mee­ting in Enns am 15. und 16. Juni absol­vier­ten die Schwim­mer aus Vöck­la­bruck ihren letz­ten Test­wett­kampf vor den OÖ Lan­des­meis­ter­schaf­ten, die am 29. und 30. Juni in Wels statt­fin­den wer­den. Die Talen­te aus Vöck­la­bruck meis­ter­ten die­se Her­aus­for­de­rung mit Bra­vour und sicher­ten sich 36 Medail­len. Trotz der star­ken Kon­kur­renz in die­sem Jahr, mit fast 700 Schwim­mern aus 47 Ver­ei­nen und 6 Natio­nen, konn­ten sie die­se her­aus­ra­gen­den Erfol­ge erzielen.

Beson­ders viel­sei­tig zeig­te sich der 14-jäh­ri­ge Her­bert Motz mit 3 Gol­de­nen und 1 Bron­ze­nen in der Schü­ler­klas­se über die ver­schie­dens­ten Dis­zi­pli­nen. Eben­so 4 Medail­len (2x Gold, 2x Sil­ber) konn­te der um ein Jahr jün­ge­re Dani­el Leit­ner in der glei­chen Klas­se erzie­len. In der Mini­klas­se über­zeug­te der 10 Jah­re alte Niklas Bux­baum sowohl über Schmet­ter­lings- als auch Frei­s­til­di­stan­zen mit 3x Bronze.

Im Rah­men der Ver­an­stal­tung wur­den auch die OÖ Mas­ters-Lan­des­meis­ter­schaf­ten aus­ge­tra­gen. Ste­fa­nie Krechl hol­te in der Mee­ting­wer­tung 4x Gold und 1x Sil­ber, sowie für die LM-Wer­tung 5 Siege.

Gleich vier Schwim­mer erober­ten Edel­me­tall über die Schmet­ter­lings­stre­cken. Marie Sophie Mar­schall (Jugend, Jg. 2009) sieg­te über die lan­gen 200 m, und hol­te Bron­ze über die halb so lan­ge Stre­cke. Über die glei­chen Distan­zen gab es für Arthur May­er (Schü­ler, Jg. 2011) 2x Sil­ber, sowie für Ali­na Cris­tea (bei­de Schü­ler­klas­se, Jg. 2011) 2x Bron­ze zu fei­ern. Eine zusätz­li­che Sil­ber­ne schnapp­te sich der 11-jäh­ri­ge Mihail Cris­tea in der Kin­der­klas­se über 200 m Schmetterling.

Eine Gol­de­ne gab es außer­dem für Leo­nard Pickl (Kin­der, Jg. 2012) über 100 m Rücken zu feiern.

Die bei­den Brust­spe­zia­lis­ten Silas Schnei­der und Azra Dau­to­vic (bei­de Jugend, Jg. 2009) erran­gen 2x bzw. 1x Bron­ze über die ver­schie­dens­ten Distanzen.

Je einen drit­ten Platz sicher­ten sich die 11-jäh­ri­ge Mag­da­le­na Burg­stal­ler in der Kin­der­klas­se, sowie der 16-jäh­ri­ge Tobi­as Haberl in der Jugend­klas­se über 50 m Freistil.

Für beson­ders span­nen­de Ent­schei­dun­gen sorg­te die 4 x 50 m Frei­stil- bzw. Lagen­staf­fel der Damen. Johan­na Maak, Sarah Föt­tin­ger, Fin­ja Zim­mer­mann und Azra Dau­to­vic kämpf­ten um jede Hun­derts­tel­se­kun­de, und das wur­de in bei­den Bewer­ben mit der Bron­ze­me­dail­le belohnt. Das SVV-Quar­tett muss­te nur der SU Wien und den Dresd­ner Del­fi­nen den Vor­tritt las­sen, und plat­zier­te sich somit als ein­zi­ger OÖ Ver­ein am Podest.

In Sum­me kann sich die Bilanz von 16x Gold, 6x Sil­ber und 14x Bron­ze mehr als nur sehen las­sen! Wir gra­tu­lie­ren zu euren Erfol­gen und freu­en uns auf die OÖ Landesmeisterschaften.