Rund 1.000 Besu­che­rin­nen und Besu­cher nut­zen ges­tern den Tag der offe­nen Tür bei Rohr­dor­fer in Gmun­den. Bei strah­len­dem Son­nen­schein wur­den die Gäs­te mit einem abwechs­lungs­rei­chen Pro­gramm und einem Ein­blick in die Zukunft der Zement­in­dus­trie empfangen.

Gün­ther Wun­sam, kauf­män­ni­scher Lei­ter der Spar­te Zement bei Rohr­dor­fer, im Gespräch mit Gästen.

Höhe­punk­te des Tages waren die Werks­füh­run­gen, bei denen die Besu­che­rin­nen und Besu­cher einen Blick hin­ter die Kulis­sen wer­fen und mehr über die Pro­duk­ti­on von Rohr­dor­fer Zement erfah­ren konn­ten. Auch für das leib­li­che Wohl war bes­tens gesorgt: Im Fest­zelt gab es kuli­na­ri­sche Köst­lich­kei­ten, die für einen sym­bo­li­schen Euro pro Essen und Getränk ange­bo­ten wur­den. Der Erlös aus dem Fest­zelt wird einem kari­ta­ti­ven Zweck gespen­det. Beson­ders die jüngs­ten Gäs­te hat­ten ihren Spaß bei der Edel­stein­su­che im gro­ßen Sand­hau­fen, wäh­rend sich die Erwach­se­nen über die ers­te CO2-Rück­ge­win­nungs­an­la­ge in der Zement­in­dus­trie infor­mie­ren konnten.

Auf den Füh­run­gen lern­ten die Besu­cher das Werk ken­nen und erfuh­ren vie­le Fak­ten zur Dekar­bo­ni­sie­rung bei Rohrdorfer.

Ehrengäste aus Landes- und Regionalpolitik

Unter den Gäs­ten befan­den sich neben den Bür­ger­meis­tern und Vize­bür­ger­meis­tern der umlie­gen­den Gemein­den auch Lan­des­haupt­mann-Stell­ver­tre­ter Dr. Man­fred Haim­buch­ner und Land­tags­ab­ge­ord­ne­ter und Bür­ger­meis­ter Rudolf Raf­fels­ber­ger. Bei einer anschlie­ßen­den Füh­rung erhiel­ten die Ehren­gäs­te einen exklu­si­ven Ein­blick in das Werk in Gmun­den. Die Geschäfts­lei­tung der Rohr­dor­fer Unter­neh­mens­grup­pe sowie der Rohr­dor­fer Zement GmbH stand für Fra­gen und Gesprä­che zur Verfügung.

Das Rohr­dor­fer Team (in gel­ber Schutz­klei­dung, von links nach rechts):

Her­bert Humps (Lei­ter Mar­ke­ting), Dr. Chris­to­pher Ehren­berg (Tech­ni­scher Lei­ter der Spar­te Zement), Peter Führ­hap­ter (Werks­lei­ter des Zement­werks am Stand­ort Gmun­den), Kai Jung­hä­nel (Kauf­män­ni­scher Lei­ter der Rohr­dor­fer Unter­neh­mens­grup­pe) und Ger­hard Godl (Geschäfts­füh­rer der Rohr­dor­fer Zement GmbH).

Die erste CO2-Rückgewinnungsanlage in der Zementindustrie

Ein beson­de­res High­light war die Vor­stel­lung der ers­ten CO2-Rück­ge­win­nungs­an­la­ge in der öster­rei­chi­schen Zement­in­dus­trie. Die Anla­ge, die maß­geb­lich zur Reduk­ti­on der CO2-Emis­sio­nen bei­tra­gen wird, ist ein wich­ti­ger Schritt in Rich­tung Nach­hal­tig­keit und Umwelt­schutz. Sie wird jähr­lich bis zu 30.000 Ton­nen CO2 abschei­den und wie­der­ver­wer­ten, was einer erheb­li­chen Ver­bes­se­rung des öko­lo­gi­schen Fuß­ab­drucks ent­spricht. Das abge­schie­de­ne CO2 fin­det Ver­wen­dung in der Her­stel­lung von Amei­sen­säu­re und ande­ren indus­tri­ell nach­ge­frag­ten Chemikalien.

Die­ses inno­va­ti­ve Pro­jekt ent­stand in Zusam­men­ar­beit mit der Mon­tan­uni­ver­si­tät Leo­ben und wur­de durch För­der­mit­tel des Kli­ma- und Ener­gie­fonds unter­stützt. Die CO2-Rück­ge­win­nungs­an­la­ge ist ein zen­tra­ler Bestand­teil der umfas­sen­den Stra­te­gie zur Stei­ge­rung der Ener­gie­ef­fi­zi­enz und Mini­mie­rung der Umwelt­be­las­tung. Mit ihrer Inbe­trieb­nah­me, die für 2026 geplant ist, setzt das Gmund­ner Zement­werk neue Stan­dards in der öster­rei­chi­schen Zement­in­dus­trie und unter­streicht die Ver­ein­bar­keit von wirt­schaft­li­chem Erfolg und Umweltschutz.

Luft­an­sicht des Zement­werks am Tag der offe­nen Tür 2024

Dank an alle Mitarbeitenden

Der Tag der offe­nen Tür war ein vol­ler Erfolg, dank des Enga­ge­ments und Ein­sat­zes der Mit­ar­bei­ten­den. Ein herz­li­ches Dan­ke­schön an alle, die dazu bei­getra­gen haben!