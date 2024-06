Die jähr­li­che Lon­don Craft Week ist ein stadt­wei­tes Fes­ti­val, das außer­ge­wöhn­li­che Hand­werks­kunst aus der gan­zen Welt fei­ert. Die Unter­stüt­zung der WKO mach­te es nun mög­lich, dass sich heu­er mit Clau­dia Gams (Die Hut­ma­che­rin) und Mat­thi­as Neu­hu­ber (Goi­se­rer Par­kett) zwei Hand­werks­be­trie­be aus dem Salz­kam­mer­gut einem inter­na­tio­na­len Publi­kum im Rah­men der „Meis­ter­stras­se in Resi­dence“ Aus­stel­lung prä­sen­tie­ren konn­ten. Ers­te Kon­tak­te nach Lon­don wur­den durch die Kul­tur­haupt­stadt 2024 her­ge­stellt. Neben einer offi­zi­el­len Eröff­nungs­fei­er in der Öster­rei­chi­schen Bot­schaft mit Bot­schaf­ter Mag. Bern­hard Wra­betz folg­ten vier Aus­stel­lungs­ta­ge in die­sem ein­zig­ar­ti­gen Ambiente.

Das Fes­ti­val bringt jähr­lich über 750 eta­blier­te und auf­stre­ben­de inter­na­tio­na­le Her­stel­ler, Desi­gner, Mar­ken und Gale­rien zusam­men, um Krea­ti­vi­tät und außer­ge­wöhn­li­ches Kön­nen zu zei­gen. Die­ses Groß­ereig­nis ver­steht es, der Wert­schät­zung des Hand­werks als wesent­li­chen Bestand­teil kul­tu­rel­ler Iden­ti­tät und Gemein­schaft eine ein­drucks­vol­le Büh­ne zu geben.

Für Clau­dia Gams war die Teil­nah­me an der Lon­don Craft Week ein beson­de­res Erleb­nis und die erst­ma­li­ge Mög­lich­keit, ihre Wer­ke außer­halb der EU in einem pas­sen­den Rah­men einem sehr inter­es­sier­ten, brei­ten Publi­kum zu prä­sen­tie­ren. Seit 2007 fer­tigt sie als Modis­tin und Hut­ma­che­rin in ihrem Ate­lier in Eben­see Hut­krea­tio­nen für Damen und Her­ren nach hand­werk­li­cher Tra­di­ti­on, jedoch mit neu­em und fri­schem Design. Neben Her­ren- und Damen­hü­ten fin­den sich in ihrem Sor­ti­ment auch läs­si­ge Kap­pen, modern inter­pre­tier­te Haar­bän­der, Haar­rei­fen bis hin zu Blü­ten­krän­ze pas­send zur Tracht.

„Auf­grund der aus­ge­zeich­ne­ten Betreu­ung sowie Unter­stüt­zung und För­de­rung durch die WKO-Bezirks­stel­le Gmun­den sowie der WKOÖ wur­den den teil­neh­men­den Betrie­ben orga­ni­sa­to­ri­sche Hür­den abge­nom­men. Auch in Lon­don wur­den wir von den Mit­ar­bei­tern des Außen­wirt­schafts­Cen­ter Lon­don bes­tens betreut!“, zeig­te sich Clau­dia Gams beeindruckt.

Auch Mat­thi­as Neu­hu­ber aus Bad Ischl war von der Lon­don Craft Week ange­tan und nutz­te die Gele­gen­heit, mit zahl­rei­chen Fir­men und Besu­chern ins Gespräch zu kom­men und sei­ne Pro­duk­te vor­zu­stel­len. Er ist Eigen­tü­mer der Fir­ma Goi­se­rer Par­kett und spe­zia­li­sier­te sich auf die Pro­duk­ti­on und Restau­rie­rung von Tafel­par­kett­bö­den sowie die Ver­le­gung von Natur­holz­bö­den. Neu­hu­ber zog ein posi­ti­ves Resü­mee von der Teil­nah­me, sind doch vie­le Schlö­ßer in Eng­land reno­vie­rungs­be­dürf­tig und die Nach­fra­gen nach Par­kett­bö­den des­halb groß.

„Das Team des Außen­wirt­schafts­Cen­ters Lon­don hilft öster­rei­chi­schen Hand­werks­be­trie­ben dabei, den bri­ti­schen Markt zu navi­gie­ren, die rich­ti­gen Kon­tak­te zu knüp­fen und bei der Geschäfts­ab­wick­lung Post-Brexit Feh­ler zu ver­mei­den.“ unter­streicht Micha­el Mül­ler, WKÖ-Wirt­schafts­de­le­gier­ter in Lon­don die Unterstützung.

Auch Flo­ri­an Zep­pe­tz­au­er, gebür­ti­ger Isch­ler und Lei­ter des Export Cen­ter OÖ, zog im Hin­ter­grund die Fäden, um eine Teil­nah­me der Salz­kam­mer­gut-Betrie­be zu ermög­li­chen: „Das Export Cen­ter OÖ hat als gemein­sa­me Initia­ti­ve des Lan­des OÖ und der Wirt­schafts­kam­mer Ober­ös­ter­reich die Auf­ga­be, hei­mi­sche Unter­neh­men bei ihren Export­ge­schäf­ten zu unter­stüt­zen, bei den ers­ten Schrit­ten auf Aus­lands­märk­te zu beglei­ten und sämt­li­che Inter­na­tio­na­li­sie­rungs­ak­ti­vi­tä­ten zu koor­di­nie­ren. Unser Ziel ist der Erfolg ober­ös­ter­rei­chi­scher Unter­neh­men im Ausland.“

„Die Lon­don Craft Week hat ein­mal mehr gezeigt, dass unse­re Hand­werks­be­trie­be aus dem Salz­kam­mer­gut inter­na­tio­nal sehr hoch ange­se­hen sind und auf ein reges Inter­es­se von einem brei­ten Publi­kum sto­ßen. Wir, als Wirt­schafts­kam­mer Gmun­den sind immer bemüht unse­re loka­len Betrie­be best­mög­lich zu unter­stüt­zen und ihnen „Türen“ für den inter­na­tio­na­len Markt zu öff­nen!“, freu­en sich Mar­tin Ettin­ger – Obmann WKO Gmun­den und Robert Ober­frank – Lei­ter WKO Gmunden.