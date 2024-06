Das Pro­jekt „Hoch­al­pi­ne Kar­tof­fel­py­ra­mi­de“ der HLW Bad Ischl hat den Lions Nach­hal­tig­keits­preis gewon­nen. Im Rah­men einer Preis­ver­lei­hung gra­tu­lier­te Lan­des­rat Ste­fan Kai­ne­der den Preisträger:innen und über­reich­te gemein­sam mit dem Lions Club die Urkun­de. „Im Kampf gegen die Kli­ma­kri­se brau­chen wir Ver­bün­de­te auf allen Ebe­nen. Des­halb freut es mich sehr, dass jedes Jahr so vie­le tol­le Pro­jek­te beim Lions Nach­hal­tig­keits­preis vor den Vor­hang geholt und aus­ge­zeich­net wer­den“, so Kaineder.

Kurz­be­schrei­bung des Projektes:

Im Schul­jahr 2022/23 sowie im Schul­jahr 2023/24 beschäf­tig­te sich die jet­zi­ge 3HLW-Klas­se fächer­über­grei­fend in meh­re­ren Unter­richts­ge­gen­stän­den umfas­send mit der Kar­tof­fel als Grund­nah­rungs­mit­tel sowie mit ver­schie­dens­ten Kon­zep­ten zu inno­va­ti­ver Land­wirt­schaft und nach­hal­ti­ger Ernäh­rung. Mit der Idee, Kar­tof­fel in Pyra­mi­den­form auf der Kat­rin, dem Haus-berg von Bad Ischl, auf rund 1.400m See­hö­he anzu­bau­en, star­te­te man auch den Ver­such, Lebens­mit­tel in alpi­nen Lagen bei gerin­gem Platz­an­ge­bot zu pro­du­zie­ren. Die Kar­tof­fel wur­de im Unter­richt ernäh­rungs­phy­sio­lo­gisch und küchen­tech­nisch beleuch­tet, dabei wur­den vor allem die Nach­hal­tig­keits­aspek­te betont und Res­sour­cen­ef­fi­zi­enz vermittelt.