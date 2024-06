Leo­na Ber­ner aus Strobl konn­te bei den US Mas­ters im Junio­ren Bewerb glänzen.

Die US Mas­ters sind all­jähr­lich das pres­ti­ge­träch­tigs­te Was­ser­ski Event der Welt. Die Top acht Läufer(innen) der Welt­eli­te rin­gen am Memo­ri­al Day Wochen­en­de um die begehr­te Mas­ters Tro­phäe. Mit­ten­drin die 17 Jah­re jun­ge Öster­rei­che­rin Leo­na Ber­ner aus Strobl. Im Fina­le konn­te Ber­ner mit einem Satz auf 41,4m vor­le­gen und sich somit den sen­sa­tio­nel­len zwei­ten Platz sichern. Nur Kris­ty App­le­ton aus Aus­tra­li­en konn­te sich mit 42,8m noch vor ihr plat­zie­ren. Der drit­te Platz ging mit einer Wei­te von 36,0m und somit einem deut­li­chen Abstand an Cam­ryn Waters aus den USA.

Zitat Leo­na:

„Es ist als jun­ge Ath­le­tin eine gro­ße Ehre bei den US Mas­ters star­ten zu dür­fen. Mit der Welt­eli­te und den Ido­len am Start zu

ste­hen ist ein unver­gess­li­ches High­light. Dann noch eine Mas­ters Medail­le mit nach Hau­se zu brin­gen — das ist schon

etwas ganz Beson­de­res! Ich möch­te mich auf die­sem Weg bei mei­nen Trai­ner Franz Ober­leit­ner für die per­fek­te Vorbereitung

bedan­ken“