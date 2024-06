Ein grö­ße­res Auf­ge­bot an Ein­satz­kräf­ten wur­de Frei­tag­abend in Bad Goi­sern zu einem Ver­kehrs­un­fall alar­miert. Ein Old­ti­mer kam von der Stra­ße ab und stürz­te über eine stei­le Böschung.

“In der Goi­se­rer Ort­schaft Wild­pfad war ein Len­ker mit sei­nem Old­ti­mer im Zuge einer Aus­fahrt unter­wegs. An einer schma­len Stra­ßen­stel­le geriet er mit dem Fahr­zeug plötz­lich von der Fahr­bahn ab und stürz­te über eine stei­le Böschung. In extre­mer Schräg­la­ge kam der Old­ti­mer samt Insas­sen erst an einem Baum zum Stillstand.

Fah­rer und Bei­fah­rer verletzt

Bei die­sem Absturz zogen sich sowohl der Len­ker, als auch die Bei­fah­re­rin Ver­let­zun­gen zu. Zudem lie­ßen sich die Türen nicht mehr öff­nen, wodurch die bei­den Ver­letz­ten somit im Unfall­fahr­zeug ein­ge­schlos­sen waren.

Nach einer Sich­tung und Erst­ver­sor­gung durch den Not­arzt und Ret­tungs­dienst wur­de sei­tens der Feu­er­wehr eine Fahr­zeug­tü­re mit­tels hydrau­li­schem Ret­tungs­ge­rät geöff­net. Wei­ters wur­de das Fahr­zeug an einer Seil­win­de gegen ein wei­te­res Abrut­schen gesi­chert. In der Fol­ge konn­ten dann die bei­den Ver­letz­ten auf Schleif­korb­tra­gen aus dem stei­len Gelän­de geret­tet und an den Ret­tungs­dienst über­ge­ben werden.

Schwie­ri­ge Ber­gung des Fahrzeugs

Schwie­rig gestal­te­te sich auch die anschlie­ßen­de Ber­gung des Unfall­fahr­zeugs. „Wegen der schma­len Stra­ße muss­ten wir gleich zwei Feu­er­wehr-Krä­ne ein­set­zen, um den Old­ti­mer wie­der auf die Stra­ße heben zu kön­nen“, so Ein­satz­lei­ter Claus Ebner. Nach der Über­ga­be des Fahr­zeugs an einen Abschlepp­dienst konn­ten die Kräf­te der alar­mier­ten Feu­er­weh­ren (Weis­sen­bach, Lauf­fen, St. Aga­tha und Bad Goi­sern) wie­der ein­rü­cken”, berich­tet die Feu­er­wehr Bad Goisern.