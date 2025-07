Zwei Män­ner aus dem Bezirk Gries­kir­chen gerie­ten am Sonn­tag beim Abstieg von der Goi­se­rer­hüt­te bei Bad Goi­sern in eine alpi­ne Not­la­ge. Ein Poli­zei­hub­schrau­ber muss­te die bei­den aus dem unweg­sa­men Gelän­de bergen.

Abstieg nach Hüttenübernachtung endet im Irrweg

Die acht­köp­fi­ge Wan­der­grup­pe aus dem Bezirk Gries­kir­chen war am Sams­tag von Gos­au aus zur Goi­se­rer­hüt­te auf­ge­stie­gen und hat­te dort über­nach­tet. Am Sonn­tag­mit­tag, als der Regen nach­ließ, begann der Abstieg zurück ins Tal. Bereits im Nah­be­reich der Hüt­te nahm die gesam­te Grup­pe einen fal­schen Weg. Sechs von ihnen kehr­ten zur Hüt­te zurück und schlu­gen den kor­rek­ten Abstieg ein.

Zwei 59-jäh­ri­ge Män­ner hin­ge­gen ent­schie­den sich, nicht umzu­keh­ren, son­dern ver­such­ten statt­des­sen, einen soge­nann­ten “Kogel” weg­los in einem Rechts­bo­gen zu umge­hen – in der Annah­me, so wie­der zur Grup­pe zu sto­ßen. Nach­dem sie ihre Beglei­ter jedoch nicht fan­den, änder­ten sie ihre Rich­tung erneut in der Hoff­nung, auf die­sem Weg nach Gos­au zu gelangen.

Orientierungslos im steilen Gelände

Nach etwa einer Stun­de des Umher­ir­rens im unweg­sa­men Gelän­de setz­ten die bei­den Män­ner schließ­lich einen Not­ruf ab. Der Ein­satz­lei­ter der Berg­ret­tung unter­stütz­te sie tele­fo­nisch dabei, ihre GPS-Koor­di­na­ten zu ermit­teln. Die Ortung ergab, dass sich die Wan­de­rer ent­ge­gen ihrer Ein­schät­zung nicht in Rich­tung Gos­au, son­dern bereits auf der ande­ren Sei­te des Ram­sau­ge­bir­ges – bei der soge­nann­ten Chor­in­sky­klau­se – befanden.

Da sich die bei­den in einem lich­tungs­ähn­li­chen Bereich mit Gra­ben­sys­tem auf­hiel­ten, wur­de der Poli­zei­hub­schrau­ber alar­miert. Die­ser konn­te die bei­den Män­ner unver­letzt mit­tels Tau aus dem stei­len Gelän­de retten.

Hubschrauber- und Bodenteam im Einsatz

Auf­grund unsi­che­rer Flug­wet­ter­be­din­gun­gen wur­de par­al­lel ein boden­ge­bun­de­nes Ret­tungs­team mobi­li­siert. Drei Mit­glie­der der Berg­ret­tung und zwei Alpin­po­li­zis­ten bega­ben sich vor­sorg­lich in Rich­tung Goi­se­rer­hüt­te, um bei einem etwa­igen Wet­ter­um­schwung eine alter­na­ti­ve Ret­tung ein­lei­ten zu können.

Die Kos­ten für den Poli­zei­ein­satz wer­den den bei­den Wan­de­rern in Rech­nung gestellt.

Quel­le: LPD OÖ