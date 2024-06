Im Jahr 1949, vor 75 Jah­ren, wur­de der Pen­sio­nis­ten­ver­band Öster­reich von Lina Swo­bo­da gegrün­det. Zahl­rei­che Schwer­punkt­the­men und Ver­an­stal­tun­gen beglei­ten das Jubi­lä­ums­jahr 2024. In Vöck­la­bruck ist seit dem Früh­jahr mit Bar­ba­ra Win­kel­bau­er und Franz Köppl auch ein neu­es Füh­rungs­duo an der Spit­ze der Bezirks­or­ga­ni­sa­ti­on tätig.

Von Lina Svo­bo­da im Jahr 1949 als „Ver­band der Arbeiter‑, Unfall‑, Land­ar­bei­ter­rent­ner und Gemein­de­be­für­sorg­ten Öster­reichs” gegrün­det, ist der Pen­sio­nis­ten­ver­band Öster­reich heu­te Euro­pas größ­te par­tei­un­ab­hän­gi­ge Ver­tre­tung für die Inter­es­sen der älte­ren Gene­ra­ti­on. Bun­des­weit ver­zeich­net der Pen­sio­nis­ten­ver­band eine Vier­tel­mil­li­on Mitglieder.

In Ober­ös­ter­reich ver­trau­en rund 70.000 Mit­glie­der dem Pensionistenverband.

Mit sei­nen vie­len Orts­grup­pen lebt der Pen­sio­nis­ten­ver­band dabei jeden Tag das Mot­to „Drau­ßen bei den Men­schen sein“ und spürt die Pro­ble­me und Sor­gen der Mit­glie­der direkt vor Ort und unter­stützt gezielt dort, wo die Men­schen woh­nen. „Von sei­ner Geburts­stun­de an ist der PVÖ eine Orga­ni­sa­ti­on der älte­ren Gene­ra­ti­on für die älte­re Gene­ra­ti­on. Auch im Jubi­lä­ums-Jahr bleibt es das Gebot der Stun­de, jene Grund­sät­ze wei­ter­zu­füh­ren, die wir vor 75 Jah­ren begon­nen haben, also für ein Leben ohne Armut, Ein­sam­keit und jeg­li­che Art von Dis­kri­mi­nie­rung im Alter zu kämp­fen“, betont Lan­des­prä­si­den­tin Bir­git Gerstorfer.

Der run­de Geburts­tag wird gemein­sam mit den Mit­glie­dern beim Lan­des-Nor­dic-Wal­king-Wan­der­tag am 19. Sep­tem­ber 2024 in Efer­ding gefeiert

Das Jubi­lä­ums­jahr wur­de mit zwei aus­ver­kauf­ten Vor­stel­lun­gen und rund 2.800 Besu­chern beim tra­di­tio­nel­len Neu­jahrs­kon­zert am 2. Jän­ner ein­ge­läu­tet. Am 14. März wur­de bei der Pre­mie­re des Früh­lings­emp­fangs für neue Funktionär*innen und Reiseleiter*innen bei Senio­ren­rei­sen Aus­tria dem Ehren­amt der rote Tep­pich aus­ge­rollt. Allein in Ober­ös­ter­reich küm­mern sich mehr als 3.000 ehren­amt­lich täti­ge Funktionär*innen in 15 Bezirks­or­ga­ni­sa­tio­nen und rund 330 Orts­grup­pen um die fast 70.000 Mitglieder.

Neben der zuge­spitz­ten Lage im Gesund­heits­be­reich, die beson­ders die älte­re Gene­ra­ti­on betrifft, ist vor allem die Zukunft der Pfle­ge-Situa­ti­on für pfle­gen­de Ange­hö­ri­ge ein Schwer­punkt-The­ma, das der PVOÖ mit der Ver­an­stal­tung „Die Zukunft der Pfle­ge zuhau­se – Wege zur Ver­bes­se­rung“ im Lin­zer Volks­haus Ebels­berg mit über 100 Inter­es­sier­ten und Expert*innen sowie Betrof­fe­ne erfolg­reich behandelte.

Und zuletzt sorg­ten Kul­tur-Events und Lesun­gen wie etwa mit Autor Robert Men­as­se zur The­ma­tik der anste­hen­den Euro­pa­wahl in Linz für ein vol­les Haus im Volks­haus Dor­nach-Auhof. Bir­git Gerstor­fer: „Poli­ti­sche Mei­nungs­bil­dung für unse­re Mit­glie­der ist sehr wich­tig. Robert Men­as­se und EU-Abge­ord­ne­ter Han­nes Hei­de haben uns vie­le Infor­ma­tio­nen und Argu­men­te gelie­fert, damit wir bes­ser mit­re­den kön­nen beim The­ma EU-Wahl.“

Das Grün­dungs­ju­bi­lä­um begeht der Pen­sio­nis­ten­ver­band OÖ im Spät­som­mer mit einer Fei­er der ande­ren Art: „Gemein­sam mit hun­der­ten Teil­neh­mern des Lan­des-Nor­dic-Wal­king-Wan­der­ta­ges am 19. Sep­tem­ber 2024 in Efer­ding wer­den auch PVÖ-Prä­si­dent Peter Kos­tel­ka und Gene­ral­se­kre­tär Andre­as Wohl­muth mit dabei sein“, freut sich Bir­git Gerstor­fer auf einen Höhe­punkt im Fei­er­jahr. Bereits zwei Tage zuvor, am 17. Sep­tem­ber, wird das 75-jäh­ri­ge Jubi­lä­um in Wien gebüh­rend gefeiert.

Bezirk Vöck­la­bruck schlägt mit Team­lö­sung neue Wege ein

Auch per­so­nell gibt es Ver­än­de­rung. Im Bezirks­vor­stand Vöck­la­bruck wird der schon ein­ge­schla­ge­ne inno­va­ti­ve Weg fort­ge­setzt, seit Anfang April 2024 ist der Bezirks­ver­band Vöck­la­bruck unter neu­er Lei­tung. „Bereits bis­her war Vöck­la­bruck Vor­rei­ter mit zwei Vor­sit­zen­den und ist damit bei­spiel­ge­bend für ande­re Bezir­ke. Auch der PVÖ geht mit neu­en Team­lö­sun­gen neue Wege“, betont Bir­git Gerstorfer.

Neu­es Füh­rungs-Duo im Bezirk Vöck­la­bruck: Bar­ba­ra Win­kel­bau­er und Franz Köppl über­nah­men den Vorsitz

Bar­ba­ra Win­kel­bau­er und Franz Köppl über­nah­men als Duo den Vor­sitz im Bezirk: „Wir sehen uns als Bin­de­glied zur Lan­des­or­ga­ni­sa­ti­on und als Unter­stüt­zung für unse­re Orts­grup­pen. Als Bezirk sind wir bemüht, unse­re Orts­grup­pen mit dem not­wen­di­gen Rüst­zeug und Unter­stüt­zung für ihre Mit­glie­der zu betreu­en. Wir bie­ten Schu­lun­gen für unse­re Funk­tio­nä­re, aber auch für die Mit­glie­der in vie­len Lebens­be­rei­chen an“, berich­ten Win­kel­bau­er und Köppl.

Als Bezirks­ver­an­stal­tung orga­ni­sie­ren die Orts­grup­pen abwech­selnd Bezirks­wan­der­ta­ge. „Unser Bezirks­wan­der­tag fin­det am 29. August 2024 in der Orts­grup­pe Zipf-Neu­kir­chen statt“, weiß Bar­ba­ra Win­kel­bau­er um das nächs­te gro­ße Wan­der-High­light im Bezirk. „Auch unse­re Hob­by­künst­ler holen wir mit einer Aus­stel­lung ger­ne vor den Vor­hang. Mit kom­pe­ten­ten Per­so­nen ver­mit­teln wir Vor­trä­ge zu diver­sen The­men wie z.B. Demenz, Sicher­heit im Netz, Umgang mit digi­ta­len Medi­en, E‑Bike-Trai­nings und vie­les mehr“, ergän­zen die bei­den Bezirks-Vorsitzenden.

Kul­tu­rel­le Akti­vi­tä­ten begeis­tern die Mitglieder

Kul­tu­rel­le Akti­vi­tä­ten sind dem Vöck­la­bru­cker Team eben­so ein gro­ßes Anlie­gen. „Unser all­jähr­li­ches Neu­jahrs­kon­zert in Linz besu­chen ca. 200 Per­so­nen aus dem Bezirk. Das Lehar­fes­ti­val, die See­büh­ne Mör­bisch, der Stein­bruch St. Mar­ga­re­then mit sei­ner Opern­auf­füh­rung, auch die See­büh­ne in Bre­genz genie­ßen wir mit unse­ren Mit­glie­dern immer wie­der, auch eini­ge Ver­an­stal­tun­gen im Musik­thea­ter in Linz ste­hen regel­mä­ßig am Pro­gramm. Diver­se Lesun­gen, Kaba­rett­ver­an­stal­tun­gen, volks­tüm­li­che Auf­füh­run­gen und Thea­ter­be­su­che bie­ten wir als Bezirk oder auch in den diver­sen Orts­grup­pen immer wie­der ger­ne an“, so Bar­ba­ra Win­kel­bau­er und Franz Köppl.

Fit­ness, Wan­dern und Tanz­an­ge­bo­te ste­hen regel­mä­ßig am Programm

Für die Fit­ness gibt es in fast allen Orts­grup­pen regel­mä­ßig Turn- und Gym­nas­tik­stun­den, auch Ses­sel­tur­nen wird ange­bo­ten, eben­so gibt es ver­schie­dens­te Wan­der­grup­pen. Ger­ne wird auch getanzt, hier ist vor allem die Line-Dance- Grup­pe in Vöck­la­markt her­vor­zu­he­ben und natür­lich auch die Tanz­grup­pe Tan­zen für Jung­ge­blie­be­ne (50+).

Für die Gesel­lig­keit gibt es in den meis­ten Orts­grup­pen die Stamm­ti­sche, wo sich die Mit­glie­der ganz zwang­los tref­fen kön­nen. Die ver­schie­dens­ten Aus­flü­ge (Ein und Mehr­ta­ges­aus­flü­ge) und Betriebs­be­sich­ti­gun­gen wer­den von den Orts­grup­pen selbst orga­ni­siert. Ein Aus­zug aus geplan­ten Ver­an­stal­tun­gen der Orts­grup­pen im Bezirk:

OG Ampfl­wang: 5‑Ta­ges-Aus­flug Aus­ser­fern (Tirol) von 25. bis 29. Juni 2024

5‑Ta­ges-Aus­flug Aus­ser­fern (Tirol) von 25. bis 29. Juni 2024 OG For­nach: Wald­fest am 17. August 2024 in Fornach

Wald­fest am 17. August 2024 in Fornach OG Des­sel­brunn: 3‑Tagesfahrt von 24. Bis 26. Sep­tem­ber 2024 ins Waldviertel

3‑Tagesfahrt von 24. Bis 26. Sep­tem­ber 2024 ins Waldviertel OG Unter­ach : 3‑Tagesfahrt von 18. Bis 20. Sep­tem­ber ins Klei­ne Walsertal

: 3‑Tagesfahrt von 18. Bis 20. Sep­tem­ber ins Klei­ne Walsertal OG Regau: Ope­ret­ten­be­such am 1. August in Bad Ischl

Ope­ret­ten­be­such am 1. August in Bad Ischl OG Unge­n­ach: Aus­flug in den Bota­ni­schen Gar­ten Linz am 12. Juni 2024

Aus­flug in den Bota­ni­schen Gar­ten Linz am 12. Juni 2024 OG Zell am Pet­ten­first: Aus­flug zum Feu­er­ko­gel am 25. Juni 2024

Gefrag­tes Sozi­al­ser­vice und ein eige­nes Rei­se­bü­ro für die älte­re Generation

Ver­stärkt wird im Bezirk Vöck­la­bruck auch das Sozi­al­ser­vice nach­ge­fragt. „Die Bera­tungs­tä­tig­keit der älte­ren Gene­ra­ti­on, beson­ders im sozia­len Bereich, wird immer wich­ti­ger. Wir unter­stüt­zen unse­re Mit­glie­der bei ver­schie­dens­ten Anträ­gen wie Arbeit­neh­mer­ver­an­la­gung, Anträ­ge bei Pen­si­ons­ver­si­che­rungs­an­stalt, bei Kran­ken­kas­se, beim Sozi­al­mi­nis­te­ri­um und eini­gem mehr. Hil­fe gibt es auch vom Pen­sio­nis­ten­ver­band direkt mit der Senio­ren­hil­fe. Hier bemer­ken wir eine deut­li­che Zunah­me der Anfra­gen“, wis­sen die bei­den Bezirksvorsitzenden.

Der Pen­sio­nis­ten­ver­band hat mit sei­nem Rei­se­bü­ro Senio­ren­Rei­sen auch ein groß­ar­ti­ges Ange­bot für Men­schen, die ger­ne unter­wegs sind. Hier wird mit den ört­li­chen Rei­se­be­glei­tern, ärzt­li­che Betreu­ung und Rund­um­ser­vice ein aus­ge­spro­chen umfang­rei­ches Ser­vice ange­bo­ten. Die Rei­se­zie­le sind breit gefä­chert. Egal ob es um Urlaub in Öster­reich, in den umlie­gen­den Län­dern oder auch welt­weit geht.

Auf­ga­ben­be­rei­che, Akti­vi­tä­ten und aktu­el­le Pro­jek­te des Pen­sio­nis­ten­ver­band OÖ: