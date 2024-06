Am Sams­tag, dem 8. Juni 2024, öff­ne­te Rohr­dor­fer Zement in Gmun­den sei­ne Türen und prä­sen­tier­te sei­ne Plä­ne für eine kli­ma­neu­tra­le Zukunft.

Der Tag der offe­nen Tür stieß auf gro­ßes Inter­es­se und lock­te zahl­rei­che Gäs­te an. „Ein fort­schritt­li­ches Werk, das an eine moder­ne und posi­ti­ve Zukunft denkt“, lob­te LH-Stv. Dr. Man­fred Haim­buch­ner wäh­rend der Werksführung.

Werks­lei­ter Peter Für­hap­ter bot den anwe­sen­den Bür­ger­meis­tern und Lokal­po­li­ti­kern span­nen­de Ein­bli­cke in die Zement­pro­duk­ti­on. The­men wie „Race to Zero Emis­si­on“, erneu­er­ba­re Ener­gien und die Ener­gie­wen­de stan­den dabei im Mit­tel­punkt. Ein High­light des Tages war die Prä­sen­ta­ti­on eines neu­en 100% elek­tri­schen LKW-Zugs. „Elek­tri­sche LKW sind zwar noch sehr teu­er, aber es geht in die rich­ti­ge Rich­tung“, erklär­te Kon­zern­spre­che­rin Ulri­ke Schi­nagl. „Wir machen das Werk fit und modern im Sin­ne des guten Ein­ver­neh­mens mit der Nach­bar­schaft und der Bevöl­ke­rung, wobei auch das Wohl der Mit­ar­bei­ter eine gro­ße Rol­le spielt“, füg­te Schi­nagl hinzu.

Das Fir­men­ge­län­de bot zudem zahl­rei­che Attrak­tio­nen für die gan­ze Fami­lie. Die Betriebs­feu­er­wehr stell­te ihre Aus­rüs­tung vor, der OÖAMTC prä­sen­tier­te sich mit dem „Unfall­si­mu­la­tor“ und für die klei­nen Gäs­te gab es einen über­di­men­sio­na­len Sand­kas­ten. Der „Hat­schek“, wie das Werk regio­nal genannt wird, zeig­te sich von sei­ner bes­ten Seite.

Ein beson­de­res High­light war die Mög­lich­keit, um einen sym­bo­li­schen Euro einen Gut­schein für ein Essen und ein Getränk zu erwer­ben. Der Erlös aus die­ser Akti­on wird zu 100% kari­ta­ti­ven Zwe­cken zugutekommen.

Die Ver­an­stal­tung war nicht nur ein Ein­blick in die inno­va­ti­ve und nach­hal­ti­ge Zukunft der Zement­pro­duk­ti­on, son­dern auch ein Fest der Gemein­schaft. Die enge Zusam­men­ar­beit mit der Nach­bar­schaft und das Wohl der Mit­ar­bei­ter stan­den im Vor­der­grund. Rohr­dor­fer Zement in Gmun­den setzt somit ein star­kes Zei­chen für die Ver­bin­dung von Tra­di­ti­on und Inno­va­ti­on auf dem Weg zu einer kli­ma­neu­tra­len Zukunft.