Am Mitt­woch, dem 19. Juni 2024 lädt die Schu­le für Gesund­heits- und Kran­ken­pfle­ge am Salz­kam­mer­gut Kli­ni­kum Bad Ischl zum Infor­ma­ti­ons­tag ein.

Inter­es­siert an einer Pfle­ge­aus­bil­dung? Am 19. Juni fin­det zwi­schen 8:00 und 16:00 Uhr der Info­tag der Schu­le für Gesund­heits- und Kran­ken­pfle­ge in Bad Ischl statt. Das Event ist eine tol­le Gele­gen­heit, offe­ne Fra­gen zu klä­ren, sich mit Aus­zu­bil­den­den und Leh­ren­den per­sön­lich aus­zu­tau­schen und einen Blick hin­ter die Kulis­sen zu wer­fen. In Bad Ischl wer­den die Aus­bil­dung zur Pfle­ge­fach­as­sis­tenz sowie der Ein­stieg in das 2. Aus­bil­dungs­jahr ange­bo­ten. Ger­ne infor­mie­ren wir auch über wei­te­re Aus­bil­dungs­mög­lich­kei­ten im Salz­kam­mer­gut Kli­ni­kum. Alle Infos fin­den Sie unter ooeg.at/pflegeausbildung

Auf Ihren Besuch freut sich das Schul­team Bad Ischl.