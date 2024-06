Die Som­mer­fe­ri­en nahen und aus die­sem Anlass lädt das “Gym” am Mitt­woch, dem 03.07., ab 12:00 zu einem schwung­vol­len Schul­fest ein. Für das leib­li­che Wohl ist mit Bos­na & Hot­dogs, Würstl, Piz­za, Kuchen und einer Viel­zahl an Geträn­ken bes­tens gesorgt und vie­le lus­ti­ge, span­nen­de Akti­vi­tä­ten sor­gen für Abwechs­lung und Stim­mung. Es wird eine Pool-Chall­enge, Dosen­wer­fen, Kis­ten­klet­tern, Turn- und Musik­vor­füh­run­gen, Kin­der­schmin­ken, eine Dis­co und eini­ges mehr ange­bo­ten! Wir freu­en uns auf zahl­rei­chen Besuch! See you soon!