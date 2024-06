Ein schwe­rer Auf­fahr­un­fall zwi­schen zwei LKW hat sich Mitt­woch­nach­mit­tag auf der A1 West­au­to­bahn bei See­wal­chen am Atter­see ereignet.

Der Unfall pas­sier­te auf der A1 West­au­to­bahn in Fahrt­rich­tung Salz­burg, im Gemein­de­ge­biet von See­wal­chen am Atter­see. Aus noch unbe­kann­ten Grün­den fuhr ein LKW auf einen LKW samt Anhän­ger auf. Der Len­ker des auf­ge­fah­re­nen LKW muss­te von den Ein­satz­kräf­ten aus der völ­lig zer­stör­ten Fah­rer­ka­bi­ne geret­tet wer­den. Er wur­de ers­ten Anga­ben nach mit­tel­schwer ver­letzt und nach der Erst­ver­sor­gung am Ein­satz­ort ins Kran­ken­haus eingeliefert.

Die Feu­er­wehr sicher­te die Unfall­stel­le ab, ein LKW-Ber­ge­un­ter­neh­men wur­de zur Ber­gung des ver­un­fall­ten LKWs ange­for­dert. Die A1 West­au­to­bahn war im Bereich der Unfall­stel­le für etwa drei Stun­den erschwert pas­sier­bar und kurz­zei­tig total­ge­sperrt. (Quel­le: laumat/Matthias Lauber)