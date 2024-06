Die EM 2024 in Deutsch­land ist voll im Gan­ge, Mar­cel Sab­it­zer, Chris­toph Baum­gart­ner und Co begeis­tern uns alle. Jeder Nach­wuchs­ki­cker träumt davon, in die Fuß­stap­fen die­ser Stars zu treten.

Nach­fol­gend ein klei­ner Rück- und Aus­blick über unse­re Jugend­mann­schaf­ten. Das U 15 und U 14 Team, bei­de unter der Regie von Trai­ner Mar­kus Mit­ten­dor­fer, zeig­te, dass sie mit ihren Alters­ge­nos­sen aus der Salz­kam­mer­gut Regi­on gut mit­hal­ten kann und begeis­ter­te mit tol­lem Angriffs­fuß­ball und durch tak­ti­sche Raffinessen.

Auch ein paar Jah­re jün­ger kön­nen die Trai­ner Tho­mas Hue­mer und David Ell­mer auf eine erfolg­rei­che Sai­son mit ihrer U 12 zurück­bli­cken. Das Team blieb zu Hau­se nicht nur unbe­siegt, son­dern ließ den Geg­ner auf eige­nem Platz kei­ne Chan­ce und zwan­gen ihnen ihr Spiel auf. Eben­so unbe­siegt in Bad Goi­sern ist die U 10, die in der Früh­jahrs­sai­son nur 3 knap­pe Nie­der­la­gen ein­ste­cken muss­te. Das Trai­ner­team Chris­toph Tobisch und Micha­el Schör­gen­dor­fer lob­te beson­ders die Offen­siv­leis­tung des Teams. Bei über 100 erziel­ten Toren in 10 Spie­len durf­te oft geju­belt wer­den. Ganz beson­ders her­vor­he­ben muss man den Zulauf der kleins­ten Kicker.

Aus einer anfangs recht klei­nen U 8 mit dem Trai­ner­duo Patrick Stei­nin­ger und Fabi­an Gschwandt­ner ent­schie­den sich inner­halb eini­ger Mona­ten vie­le Nach­wuchs­ki­cker für den SV Kien­in­ger Bau, so dass eine neue U 7 unter Franz Unter­ber­ger zusätz­lich ent­stand und unse­re Kleins­ten bei den Tur­nie­ren regel­mä­ßig mit 3 Mann­schaf­ten auf­lau­fen konn­ten. Auch der ers­te Erfolg ließ nicht lan­ge auf sich war­ten, beim zwei­ten Hal­len­tur­nier erreich­ten die Kämp­fer den ver­dien­ten zwei­ten Platz, ohne ein Gegen­tor erhal­ten zu haben.

Obmann Chris­toph Unter­ber­ger und Nach­wuchs­lei­ter Johan­nes Jung sind sich einig: „Die Neu­an­mel­dun­gen spre­chen für das Nach­wuchs­kon­zept des Ver­eins und wir wer­den sicher­lich wei­te­re groß­ar­ti­ge Spie­le erle­ben. Viel­leicht sieht man den einen oder ande­ren in paar Jah­ren als Pro­fi im Fern­se­hen oder sogar im Natio­nal­team wieder.

Die­se erfolg­rei­chen Nach­wuchs­teams ent­ste­hen natür­lich nicht durch Zufall. Es wird beim SV Kien­in­ger Bau zwei­mal die Woche trai­niert, wobei für jede Alters­grup­pe immer min­des­tens zwei Trai­ner ver­ant­wort­lich sind, um die Kin­der best­mög­lichst zu entwickeln.

Zusätz­lich wird immer ein extra Tor­wart­trai­ning mit Mag. Mar­tin Klug (Tor­wart­trai­ner der Damen­na­tio­nal­mann­schaft) ange­bo­ten. Die­se umfang­rei­chen Trai­nings­an­ge­bo­te kön­nen natür­lich nur durch Unter­stüt­zung von zahl­rei­chen Spon­so­ren, allen vor­an die Fir­ma Kien­in­ger Bau Goi­sern, auf­recht­erhal­ten werden.

Für fuß­ball­be­geis­ter­te Jungs und hof­fent­lich auch Mäd­chen sind alle Infor­ma­tio­nen zum Trai­ning oder Ablauf auf der Home­page des SV Kien­in­ger Bau Bad Goi­se­rern ersichtlich.