Visa­gis­tin zu wer­den ist der Traum vie­ler jun­ger Mäd­chen. Was aber genau hin­ter die­sem Berufs­bild steckt, wel­che Kom­pe­ten­zen man sich aneig­nen muss und wie ein mög­li­cher Aus­bil­dungs­weg aus­se­hen kann, wis­sen vie­le nicht.

Das Jugend­zen­trum youX wid­me­te die­sem The­ma eine zwei­tei­li­ge Work­shop Rei­he, die von der pro­fes­sio­nel­len Visa­gis­tin und Täto­wie­re­rin Dana beglei­tet wurde.

Im März fand der ers­te Ter­min statt, an dem Dana und Mag­da­le­na vom Jugend­zen­trum einen bun­ten Hau­fen tol­ler Mäd­chen ken­nen­ler­nen durf­ten. Es ging um die eige­nen Berufs­zie­le, per­sön­li­che Talen­te, Selbst­wahr­neh­mung, gesell­schaft­li­che Erwar­tun­gen an jun­ge Frau­en und Moti­ve für das Tra­gen von make up. Es wur­de viel gescherzt und gelacht aber auch ganz offen über nega­ti­ve Erfah­run­gen berichtet.

Im Mai fand der prak­ti­sche Teil des Work­shops statt. Die Mäd­chen brach­ten ihre eige­nen Kos­me­tik­ar­ti­kel mit und lern­ten grund­le­gen­de Tech­ni­ken, um die­se auch best­mög­lich ein­zu­set­zen. Die Mäd­chen waren moti­viert, wiss­be­gie­rig und mit Freu­de bei der Sache.

Dana ging auf indi­vi­du­el­le Fra­ge­stel­lun­gen ein und ließ die Mäd­chen an ihrer eige­nen Lebens­ge­schich­te, Erfah­run­gen und ihrem beruf­li­chen Wer­de­gang teil­ha­ben. Sie orte­te bei den Teil­neh­me­rin­nen viel Poten­ti­al und Talen­te und bestärk­te sie dar­in, ihren Weg zum Traum­be­ruf „Visa­gis­tin“ weiterzugehen.