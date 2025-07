Vöck­la­bruck. Vor kur­zem beka­men 41 wei­ter­bil­dungs­be­geis­ter­te jun­ge Män­ner vom WIFI Vöck­la­bruck ihre Werk­meis­ter-Zeug­nis­se. Zum Abschluss der Werk­meis­ter­schu­le Vöck­la­bruck in den Berei­chen Elek­tro­tech­nik, Maschi­nen­bau-Betriebs­tech­nik und Kunst­stoff­tech­nik gab es jeweils eine klei­ne Fei­er im WKO-Festsaal.

Ins­ge­samt erhiel­ten 41 Per­so­nen ihr Zeug­nis, dar­un­ter 16 Absol­ven­ten der Elek­tro­tech­nik, 11 der Maschi­nen­bau-Betriebs­tech­nik und 14 der Kunst­stoff­tech­nik. Die Fei­er­lich­keit wur­de von den Klas­sen­vor­stän­den und eini­gen Trai­ne­rin­nen beglei­tet, die die Absol­ven­ten zwei Jah­re lang auf ihrem Weg beglei­tet haben.

Ein beson­de­rer Moment der Zeug­nis-Fei­ern war die Ver­ab­schie­dung von Rein­hold Pach­ler, dem lang­jäh­ri­gen Klas­sen­vor­stand der WMS Elek­tro­tech­nik. Sein Enga­ge­ment und sei­ne Empa­thie bei der Aus­bil­dung der zukünf­ti­gen Fach­kräf­te sind bei­spiel­ge­bend und wur­den von WIFI-Koor­di­na­to­rin Ger­traud Mey­er und WKO-Bezirks­stel­len­lei­ter Josef Ren­ner gewür­digt — von sei­nen Schü­lern gab es einen kräf­ti­gen Applaus!

„Der Abschluss der Werk­meis­ter­schu­le Vöck­la­bruck ist nicht nur ein Mei­len­stein für die Absol­ven­ten, son­dern auch ein Zei­chen für die erfolg­rei­che Aus­bil­dung und die hohe Qua­li­tät der Werk­meis­ter­schu­le im WIFI. Die neu­en Meis­ter sind nun bes­tens gerüs­tet, um ihre Kar­rie­ren in ihrem Beruf fort­zu­füh­ren — ein wich­ti­ger Bei­trag für die regio­na­le Wirt­schaft und Bei­spiel für vie­le Fach­kräf­te“, meint Josef Renner.

Im Herbst star­ten in Vöck­la­bruck wie­der die nächs­ten Werk­meis­ter­schu­len: Maschi­nen­bau-Betriebs­tech­nik am 22. Sep­tem­ber 2025 (drei­mal pro Woche jeweils von 18 bis 21:15 Uhr bis Juli 2026), Elek­tro­tech­nik am 15. Sep­tem­ber 2025 (drei­mal pro Woche jeweils von 18:15 Uhr bis 21:30 Uhr bis Juli 2026) und Kunst­stoff­tech­nik gemein­sam mit dem BZL Lenzing als Abend­kurs-Werk­meis­ter­schu­le. Ganz neu ist heu­er eine zusätz­li­che Werk­meis­ter­schu­le Elek­tro­tech­nik als Tages­kurs von 9. Sep­tem­ber 2025 bis 14. Febru­ar 2026, jeweils Mon­tag bis Don­ners­tag von 13 bis 17 Uhr und Frei­tag von 8:30 bis 13 Uhr.