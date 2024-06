Im Bau­stel­len­be­reich der Aurach­brü­cke auf der A1 West­au­to­bahn bei Regau ist es am Mon­tag zu einem Ver­kehrs­un­fall gekom­men. Auf­grund der ver­eng­ten Fahr­bahn muss­te die A1 in Fahrt­rich­tung Salz­burg kom­plett gesperrt werden.

Ein 75-jäh­ri­ger Tsche­che lenk­te am 17. Juni 2024 gegen 15:30 Uhr sei­nen PKW, im Bau­stel­len­be­reich der Aurach­brü­cke auf der A1 West­au­to­bahn bei Regau in Fahrt­rich­tung Salzburg.

In einer leich­ten Links­kur­ve kam er rechts vom Fahr­strei­fen ab und kol­li­dier­te mit der Leit­schie­ne. Anschlie­ßend stieß ein nach­fol­gen­der 48-jäh­ri­ger Kraft­fah­rer aus dem Bezirk Gmun­den mit sei­nem Sat­tel­kraft­fahr­zeug gegen das Heck des tsche­chi­schen PKWs. Durch den Zusam­men­stoß wur­den die Air­bags beim PKW aus­ge­löst, wodurch der Len­ker und sei­ne am Bei­fah­rer­sitz mit­fah­ren­de 66-jäh­ri­ge Ehe­frau leicht ver­letzt wurden.

Unfall zog Total­sper­re der West­au­to­bahn nach sich

Auf­grund der Unfal­lört­lich­keit und der ver­eng­ten Fahr­bahn muss­te die A1 West­au­to­bahn in Fahrt­rich­tung Salz­burg wäh­rend der Unfall­auf­nah­me kom­plett gesperrt wer­den. Es kam zu erheb­li­cher Stau­bil­dung. Die Total­sper­re der Rich­tungs­fahr­bahn Salz­burg konn­te anschlie­ßend an die Auf­räum­ar­bei­ten gegen 17:00 Uhr wie­der auf­ge­ho­ben werden.

An bei­den Fahr­zeu­gen ent­stand erheb­li­cher Sach­scha­den. Das tsche­chi­sche Ehe­paar wur­de noch an der Unfall­stel­le vom Ret­tungs­dienst erst­ver­sorgt, so die Polizei.