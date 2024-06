Plötz­lich auf­tre­ten­der Stark­re­gen sorg­te ver­gan­ge­nes Wochen­en­de bei vie­len Ein­woh­nern und Feu­er­wehr­ka­me­ra­den im Gemein­de­ge­biet Gschwandt für eine schlaf­lo­se Nacht.

Sams­tag ab 20:30 am Abend began­nen die Ein­sät­ze auf­grund des plötz­lich auf­tre­ten­den punk­tu­el­len Stark­re­gens. Stark rei­ßen­de Flüs­se und Seen bil­de­ten sich an vie­len Stel­len im gan­zen Gemein­de­ge­biet verteilt.

Kel­ler waren über­flu­tet oder droh­ten über­flu­tet zu wer­den, Stra­ßen muss­ten auf­grund der Was­ser­mas­sen gesperrt wer­den, Tie­re in einem vom Hoch­was­ser betrof­fe­nen Stall muss­ten vor dem Ertrin­ken geret­tet wer­den, Ver­klau­sun­gen wur­den beseitigt.

Bis 02:00 am dar­auf­fol­gen­den Tag waren die Kame­ra­den die gan­ze Nacht durch­ge­hend mit allen Fahr­zeu­gen und Pum­pen sowie Nass­saugern im Einsatz.

Auch heu­te muss­ten noch Arbei­ten durch­ge­führt wer­den, wie Gerä­te rei­ni­gen und war­ten. Des Wei­te­ren muss­te ein wei­te­rer Kel­ler aus­ge­pumpt werden.

Fak­ten zu der Einsatznacht:

42 Mann stan­den bei 25 Ein­sät­zen 231 Mann­stun­den im Einsatz.

Mit sie­ben Ein­satz­fahr­zeu­gen wur­den ins­ge­samt 156 Kilo­me­ter gefahren.

Dies alles frei­wil­lig in der Frei­zeit ohne Bezahlung.

Zur Unter­stüt­zung waren zwei Mann vom Bau­hof mit Trak­tor unterwegs.

Des Wei­te­ren unter­stütz­te die Poli­zei Gmun­den, die FF Pins­dorf mit RLF + Last, die Stra­ßen­meis­te­rei mit dem Stre­cken­dienst sowie Per­so­nal von Stern & Hafferl.

Quel­le: Ben­ja­min Kien­ber­ger / FF Gschwandt