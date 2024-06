Sams­tag­nach­mit­tag kol­li­dier­ten zwei ent­ge­gen­kom­men­de Fahr­zeu­ge in Gschwandt in einer Kur­ve fron­tal mit­ein­an­der. Drei Per­so­nen wur­den ver­letzt, auch der Not­arzt­hub­schrau­ber stand im Einsatz.

Die 41-jäh­ri­ge Len­ke­rin eines der Fahr­zeu­ge wur­de unbe­stimm­ten Gra­des ver­letzt und muss­te mit dem Not­arzt­hub­schrau­ber in ein Kran­ken­haus geflo­gen wer­den. Ihre bei­den Mit­fah­rer und auch der Len­ker des geg­ne­ri­schen Unfall­fahr­zeu­ges wur­den unbe­stimm­ten Gra­des ver­letzt und muss­ten mit der Ret­tung in ein Kran­ken­haus gebracht wer­den. Die B120 Scharn­s­te­ner Stra­ße war in die­sem Bereich für die Dau­er von ca. ein­ein­halb Stun­den nicht pas­sier­bar. Bei bei­den Fahr­zeu­gen ent­stand durch den Unfall ein Total­scha­den”, berich­tet die Polizei.

“Für die Feu­er­wehr galt es vor­erst den Ver­kehr umzu­lei­ten, den Brand­schutz auf­zu­bau­en und dann in Abspra­che mit dem Ret­tungs­dienst die ein­ge­klemm­te Per­son mit­tels hydrau­li­schem Ret­tungs­ge­rät aus dem Auto zu befrei­en. Von den Kame­ra­den wur­de dann die Fah­rer­tür mit­tels Sprei­zer ent­fernt und der Ret­tungs­dienst beim Ret­ten der Per­son unter­stützt”, erklärt die Feu­er­wehr Gschwandt.

Fotos: FF Gschwandt