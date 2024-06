Mit einer mitt­le­ren Tem­pe­ra­tur von 15,0 Grad fiel der Mai etwa 1,6 Grad wär­mer aus als das lang­jäh­ri­ge Mit­tel (1991 – 2020).

Auch wenn der Mai vie­len Lesern eher zu kühl vor­ge­kom­men sein mag, gehört der Mai 2024 mit ledig­lich einem Som­mer­tag zu den fünf wärms­ten Mai­mo­na­ten der letz­ten 40 Jahre.

Laut METEO-data ist der Früh­ling 2024 (Zeit­raum 01.03. bis 31.05.) der wärms­te Früh­ling seit Mess­be­ginn. Maß­geb­lich dar­an betei­ligt ist der rekord­war­me März mit einer Mit­tel­tem­pe­ra­tur von 7,8 Grad. Dar­aus ergibt sich eine mitt­le­re Früh­lings­tem­pe­ra­tur von 11,1 Grad. Damit wur­de der bis­he­ri­ge Rekord von 10,7 Grad im Jah­re 2007 gleich um 0,5 Grad getoppt. Den käl­tes­ten Früh­ling in den letz­ten 40 Jah­ren gab es 1987 mit einer Mit­tel­tem­pe­ra­tur von 5,3 Grad. Vom Nie­der­schlag her bewegt sich der Früh­ling 2024 mit 261 mm eher im Mit­tel­feld. Der tro­ckens­te Früh­ling wur­de 2018 mit einer Nie­der­schlags­men­ge von 146,8 mm ver­zeich­net, den nas­ses­ten Früh­ling gab es 2006 mit 413,6 mm.

Obwohl der Mai 2024 (uner­war­tet) nur einen Som­mer­tag ver­bu­chen konn­te gehört er zu den fünf wärms­ten Won­ne­mo­na­ten seit Mess­be­ginn. Aller­dings war der Mai ziem­lich von Tief­druck­ein­fluss geprägt, wes­halb es häu­fig reg­ne­te. Erwäh­nens­wert ist eine Gewit­ter­front, die am Abend des 06. Mai über die Regi­on hin­weg zog, wobei neben Stark­re­gen auch Sturm ein The­ma war. So wur­den in Vöck­la­bruck 83 km/h gemes­sen, sonst meist 60 bis 70 km/h. Mit der Nie­der­schlags­men­ge in See­wal­chen ist der Mai über den Mit­tel­wert. Die höchs­te Nie­der­schlags­men­ge wur­de dabei am 06. Mai mit 18 mm registriert.

In Alt­müns­ter fie­len am 21. Mai 27 mm, in Vöck­la­bruck am sel­ben Tag sagen­haf­te 65 mm. Mit durch­schnitt­lich Son­nen­stun­den wur­de das Soll in etwa von 90% erreicht