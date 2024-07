Von 26. bis 28. Juli 2024 steigt in Wind­ern wie­der die Par­ty des Jah­res und fei­ert 100 Jah­re Fest Wind­ern mit zahl­rei­chen Spe­cials. Auf die Gäs­te war­tet auch heu­er wie­der ein abwechs­lungs­rei­ches Pro­gramm mit zahl­rei­chen DJs und Bands.

Am Frei­tag gibt es die gro­ße Geburts­tags­fei­er, wo wir bei Bier­an­stich und vie­len Spe­cial Acts, dar­un­ter auch das Acro­ba­tic Show­team „THE FREAKS“, das 100-jäh­ri­ge Bestehen des Wind­er­ner Fest aus­ge­las­sen fei­ern! Für Stim­mung sorgt dabei die Band „Vöck­l­ablech“.

Am Sams­tag wird die abso­lu­te Top-Band „VoixxB­rad­ler“ die Mas­sen begeis­tern, nach­dem „d´jung Haus­rucka“ die Fest­gäs­te auf­ge­wärmt haben!

Am Sonn­tag lädt die Feu­er­wehr Wind­ern ab 10 Uhr zum legen­dä­ren Stim­mungs­früh­schop­pen mit der Band „d´jung Hausrucka“.

Zusätz­lich gibt’s am Frei­tag und Sams­tag acht ver­schie­de­ne The­men­bars, ein Par­ty Zelt mit DJ Pie­ty und eine Dis­co in der Feu­er­wehr­hal­le mit den Top DJs:

„Lub“ und „Chris Arma­da“ am Frei­tag, sowie „Fun­ky House Brot­hers“ und „Hand­shak­erz“ am Samstag!

Vor­ver­kaufs­kar­ten für Frei­tag und Sams­tag gibt’s in allen OÖ Raiff­ei­sen­ban­ken, Ö‑Ticket Vor­ver­kaufs­stel­len sowie unter www.oeticket.com und bei allen Mit­glie­dern der Feu­er­wehr Windern.