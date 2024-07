In Vöck­la­bruck stand am spä­tem Mitt­woch­abend die ehe­ma­li­ge Lan­des­mu­sik­schu­le — ein älte­res Gebäu­de — in Flam­men. Ein Groß­auf­ge­bot von fünf Feu­er­weh­ren stand im Ein­satz, um die Flam­men zu bekämpfen.

Die Ein­satz­kräf­te wur­den am spä­te­ren Abend mit dem Ein­satz­stich­wort “Brand Gebäu­de mehr­stö­ckig” zu dem älte­ren, offen­bar leer­ste­hen­den Gebäu­de, in wel­chem frü­her die Lan­des­mu­sik­schu­le situ­iert war, alar­miert. Es brann­te zuerst offen­bar im Inne­ren des Gebäu­des. Zeit­wei­se schlu­gen Flam­men auch aus den Fens­tern und dem Dach­be­reich. Nach und nach wur­den wei­te­re Feu­er­weh­ren an die Ein­satz­stel­le beor­dert, sodass zwi­schen­zeit­lich Kräf­te von fünf Feu­er­weh­ren, dar­un­ter zwei Tele­s­kop­mast­büh­nen und eine Dreh­lei­ter im Ein­satz stan­den. Eben­so im Ein­satz stan­den mit meh­re­ren Fahr­zeu­gen der Ret­tungs­dienst sowie Not­arzt und meh­re­re Strei­fen der Polizei.

Bei dem Gebäu­de han­delt es sich um die frü­he­re Lan­des­mu­sik­schu­le, Medi­en­be­rich­ten nach war offen­bar bereits vor eini­gen Jah­ren geplant, Wohn‑, Geschäfts- und Büro­pro­jekt zu rea­li­sie­ren, umge­setzt wur­de das für 2019 geplan­te Vor­ha­ben bis jetzt jedoch nicht. Die Poli­zei hat die Ermitt­lun­gen zu Klä­rung der Brand­ur­sa­che ein­ge­lei­tet. Die B143 Haus­ruck­stra­ße, Bahn­hof­stra­ße, ist auf­grund des Feu­er­wehr­ein­sat­zes der­zeit gesperrt. Die Feu­er­wehr lei­tet den Ver­kehr lokal um.

Quel­le: laumat/Matthias Lauber