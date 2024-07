Die Feu­er­wehr Vöck­la­bruck wur­de am Sonn­tag­abend gegen 21.30 Uhr zu einem Brand in einem mehr­stö­cki­gen Gebäu­de in die Anton Hesch-Gas­se alarmiert.

Beim Lan­des­feu­er­wehr­kom­man­do gin­gen über 70 Anru­fe ein. Der Brand ist bis­her aus unge­klär­ter Ursa­che in einer Woh­nung im vier­ten Ober­ge­schoß aus­ge­bro­chen. Zahl­rei­che Per­so­nen waren in ihren Woh­nun­gen ein­ge­schlos­sen, berich­tet die Feuerwehr.

Vor dem Objekt befan­den sich zu die­sem Zeit­punkt bereits zahl­rei­che Per­so­nen. Im Haus selbst waren eben­falls noch bei offe­nen Fens­tern und Bal­ko­nen Bewoh­ner, die durch die Feu­er­wehr ins Freie gebracht wur­den. Die 84-jäh­ri­ge Woh­nungs­be­sit­ze­rin wur­de zuvor von Nach­barn ins Freie gebracht. Ins­ge­samt wur­den 10 Bewoh­ner ins Kran­ken­haus ein­ge­lie­fert. 10 wei­te­re Bewoh­ner muss­ten für eine Nacht in einem nahe­ge­le­ge­nen Hotel Unter­kunft neh­men, da die Woh­nun­gen noch nicht bezo­gen wer­den konn­ten. Die Brand­ur­sa­che ist der­zeit noch unklar – die Ermitt­lun­gen dazu lau­fen, so die Polizei.

Fotos: FF Vöcklabruck