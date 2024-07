„Der Auf­wand hat sich gelohnt“, waren sich die Absol­ven­ten der Werk­meis­ter­schu­le Maschi­nen­bau-Betriebs­tech­nik einig, als sie ihre Abschluss­zeug­nis­se in Emp­fang neh­men konn­ten. Über­reicht wur­den die­se vom stv. Lan­des­in­nungs­meis­ter der Metall­tech­ni­ker Alo­is Hin­te­rer sowie von den bei­den Klas­sen­vor­stän­den Peter Ebner und DI Mat­thi­as Knaus. Für die 24 Kan­di­da­ten war es das fei­er­li­che Ende des zwei­jäh­ri­gen, berufs­be­glei­ten­den Lehr­gan­ges, der eine wert­vol­le Höher­qua­li­fi­zie­rung bedeutet.

Am Do., 29. August 2024, 17 Uhr fin­det im WIFI Gmun­den eine Info-Ver­an­stal­tung zu den kom­men­den Werk­meis­ter­schu­len statt. Die nächs­ten Lehr­gän­ge in den Fach­rich­tun­gen Maschi­nen­bau-Betriebs­tech­nik und Mecha­tro­nik star­ten bereits im Sep­tem­ber 2024. Nähe­re Infos: WIFI Gmun­den Tel. 05–7000-5260, Fr. Waldl oder gmunden@wifi-ooe.at.