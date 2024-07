Am Sonn­tag wur­de ein Dieb­stahl von zwei hoch­prei­si­gen E‑Bikes der Mar­ke KTM am Traun­stein-Umkehr­platz in Gmun­den gemel­det. Die Fahr­rä­der waren zwi­schen 05:30 und 13:30 Uhr ver­schwun­den, als die Besit­zer von ihrer Wan­de­rung zurückkehrten.

Im Zeit­raum zwi­schen 05:30 und 13:30 Uhr ereig­ne­te sich ein Dieb­stahl am Traun­stein-Umkehr­platz, einem belieb­ten Start­punkt für Wan­de­rer in Gmun­den. Zwei E‑Bikes der Mar­ke KTM in schwarz/rot, die jeweils einen Wert im höhe­ren vier­stel­li­gen Euro­be­reich hat­ten, wur­den ent­wen­det. Die Fahr­rä­der waren mit einem Fahr­rad­schloss an einem fest mon­tier­ten Fahr­rad­stän­der gesichert.

Rückkehr und Entdeckung des Diebstahls

Als die Geschä­dig­ten nach ihrer Wan­de­rung gegen 13:30 Uhr zurück zum Umkehr­platz kamen, stell­ten sie fest, dass ihre Fahr­rä­der ver­schwun­den waren. Trotz der hohen Fre­quen­tie­rung des Park­plat­zes bemerk­ten sie den Dieb­stahl erst bei ihrer Rückkehr.

Polizeiliche Ermittlungen und Zeugenaufruf

Die Poli­zei bit­tet die Bevöl­ke­rung um Mit­hil­fe. Auf­grund der hohen Besu­cher­zahl am Traun­stein-Umkehr­platz könn­te es Zeu­gen geben, die ver­däch­ti­ge Beob­ach­tun­gen gemacht haben. Per­so­nen, die Hin­wei­se zur Täter­schaft oder zum Ver­bleib der E‑Bikes geben kön­nen, wer­den gebe­ten, sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Gmun­den unter der Tele­fon­num­mer +43(0)59133 4100 in Ver­bin­dung zu setzen.

Die Ermitt­lun­gen lau­fen, und die Poli­zei hofft auf hilf­rei­che Hin­wei­se aus der Bevöl­ke­rung, um den Fall schnell auf­klä­ren und die gestoh­le­nen Fahr­rä­der zurück­brin­gen zu kön­nen, berich­tet die Polizei.