Drei Män­ner aus Ober­ös­ter­reich gerie­ten am Sonn­tag bei ihrem Ver­such, den Mahdl­gupf-Klet­ter­steig zu bege­hen, in absturz­ge­fähr­li­ches Gelän­de. Dank eines groß ange­leg­ten Ret­tungs­ein­sat­zes konn­ten sie unver­letzt gebor­gen werden.

Am Mor­gen des 21. Juli 2024 star­te­ten drei Berg­stei­ger – ein 28-Jäh­ri­ger, sein 21-jäh­ri­ger Bru­der und ihr 31-jäh­ri­ger Freund – ihre Tour auf den Mahdl­gupf-Klet­ter­steig, einem anspruchs­vol­len Steig der Kate­go­rie D/E, im Orts­teil Wei­ßen­bach von Stein­bach am Atter­see. Kurz nach dem Start ver­fehl­ten die Män­ner den Ein­stieg und fan­den sich im Bereich des alten, nicht mehr exis­tie­ren­den Ein­stiegs wie­der. Auf der Suche nach dem rich­ti­gen Weg gerie­ten sie in extrem stei­les und fels­durch­setz­tes Gelände.

Notruf und Rettungsmaßnahmen

Gegen 11:15 Uhr erkann­ten die Berg­stei­ger die Gefahr und setz­ten über den Not­ruf 112 einen Hil­fe­ruf ab. Der Berg­ret­tungs­dienst, ein Alpin­po­li­zist und der Poli­zei­hub­schrau­ber Libel­le wur­den alar­miert. Wäh­rend die Berg­ret­tung über den Klet­ter­steig zu den Män­nern auf­stieg und sie gegen Absturz sicher­te, führ­te der Poli­zei­hub­schrau­ber einen Erkun­dungs­flug durch. Die Berg­ret­ter seil­ten sich zu den in Not gera­te­nen Berg­stei­gern ab und brach­ten sie in Sicherheit.

Erfolgreiche Bergung und glückliches Ende

Gegen 12:30 Uhr traf der Poli­zei­hub­schrau­ber ein und lan­de­te zwi­schen­zeit­lich in Has­lach. Der 28-Jäh­ri­ge und sein 31-jäh­ri­ger Freund wur­den durch zwei Tau­flü­ge geret­tet. Der jün­ge­re Bru­der konn­te durch die Berg­ret­ter abge­seilt und eben­falls zum Zwi­schen­lan­de­platz gebracht wer­den. Die drei Män­ner über­stan­den den Vor­fall ohne Verletzungen.

Präventionshinweise der Polizei

Die Poli­zei und der Berg­ret­tungs­dienst appel­lie­ren an alle Berg­stei­ger, sich vor einer Tour gründ­lich über die Rou­te zu infor­mie­ren und nur mar­kier­te und offi­zi­ell frei­ge­ge­be­ne Ein­stie­ge zu benut­zen. Beson­ders bei anspruchs­vol­len Klet­ter­stei­gen ist es wich­tig, sich der eige­nen Fähig­kei­ten bewusst zu sein und im Zwei­fel auf erfah­re­ne Beglei­ter oder Füh­rer zu setzen.

Quel­le: LPD OÖ