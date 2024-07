Krea­ti­vi­tät ist sowohl im Zei­chen­un­ter­richt wie auch im Deutsch­un­ter­richt gefragt. Was liegt also näher, als die­se bei­den Fächer zu ver­bin­den? Krea­ti­ve Tex­te zu schrei­ben, sich mit Mär­chen aus­ein­an­der­zu­set­zen und zum eige­nen erfun­de­nen Text auch die Bil­der illus­trie­ren, das war die Auf­ga­be für die Kin­der der 1A im Deutsch­un­ter­richt bei Mag. Gries­ho­fer, in Zusam­men­ar­beit mit dem Fach Kunst und Gestal­tung bei Mag. Schwendt­ner. Auch die Arbeit am eige­nen Lap­top, die Tex­te ein­zu­tip­pen, die sel­ber gezeich­ne­ten Bil­der ein­zu­fü­gen und die Sei­te zu lay­outie­ren, stell­te die Kin­der vor so man­che Her­aus­for­de­rung, die wir mit etwas Geduld toll meis­ter­ten. Indi­vi­du­ell gestal­te­te Titel­bil­der und das Sel­ber­bin­den der Bücher run­de­ten das Pro­jekt ab und wir haben unse­re Bücher stolz in der Hand.