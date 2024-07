Upgrade für Hun­de­frei­l­auf­zo­nen — Trink­was­ser­brun­nen und Bäu­me für das Tier­wohl Gmun­dens Hun­de­frei­l­auf­zo­nen erfreu­en sich einem Upgrade.

“Tier­schutz liegt mir beson­ders am Her­zen! So konn­ten mitt­ler­wei­le die bei­den Hun­de­frei­l­auf­zo­nen am Michl­grund und am Städ­ti­schen Fried­hof auch mit fri­schem Trink­was­ser für unse­re Vier­bei­ner ver­sorgt wer­den.”, so Gmun­dens Natur- und Umwelt­stadt­rat und selbst Hun­de­hal­ter Phil­ipp Wiatschka.

Hun­de­frei­l­auf­zo­ne Michel­grün­de erhielt zusätz­lich Bäu­me als Schat­ten­spen­der Hun­de­trän­ken im öffent­li­chen Raum sind von gro­ßer Bedeu­tung, um die Gesund­heit und das Wohl­be­fin­den von Hun­den sicher­zu­stel­len. “Sie bie­ten eine drin­gend benö­tig­te Was­ser­quel­le, beson­ders an hei­ßen Tagen oder nach inten­si­ver kör­per­li­cher Akti­vi­tät.”, betont Wiatsch­ka. Neben einer Hun­de­trän­ke — gespeist mit Trink­was­ser aus dem Hei­li­gen Bründl — wur­den bei der Hun­de­frei­l­auf­zo­ne Michel­grün­de auch wei­te­re Bäu­me als Schat­ten­spen­der gesetzt.

“Durch den Zugang zu fri­schem Was­ser wird das Risi­ko von Dehy­drie­rung und Hit­ze­schlä­gen ver­rin­gert. Dar­über hin­aus för­dern Hun­de­trän­ken ein posi­ti­ves Gemein­schafts­ge­fühl, da sie hun­de­freund­li­che Umge­bun­gen schaf­fen und es Hun­de­be­sit­zern erleich­tern, ihre Tie­re mit in die Stadt oder in Parks zu neh­men. Letzt­lich tra­gen sie zu einer gesün­de­ren und siche­re­ren Umge­bung für alle Betei­lig­ten bei.”, ist Wiatsch­ka überzeugt.

Wei­te­re Maß­nah­men geplant

Aktu­ell wer­den Gmun­dens Hun­de­frei­l­auf­zo­nen einem Upgrade unter­zo­gen. So sol­len auch noch wei­te­re Geschick­lich­keits­ge­rä­te auf die­sen instal­liert wer­den. Im Bereich See­bahn­hof ist für die Vier­bei­ner sogar eine neue Frei­l­auf­zo­ne samt See­zu­gang in Entwicklung.