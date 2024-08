Am Mitt­woch ent­gin­gen meh­re­re Bewoh­ner eines Mehr­fa­mi­li­en­hau­ses in St. Wolf­gang im Salz­kam­mer­gut nur knapp einer Kata­stro­phe. Ein Feu­er, das von einer Frit­teu­se aus­ging, brei­te­te sich rasch aus und führ­te zu einem mas­si­ven Gebäudeschaden.

Am Mitt­woch­nach­mit­tag woll­ten ein 56-Jäh­ri­ger aus St. Wolf­gang im Salz­kam­mer­gut, sei­ne 26-jäh­ri­ge Schwie­ger­toch­ter und sei­ne 28-jäh­ri­ge Toch­ter samt deren Kin­dern Schnit­zel in einer neu­wer­ti­gen Frit­teu­se zube­rei­ten. Die Frit­teu­se befand sich in der Spei­se­kam­mer im ers­ten Stock des Hauses.

Feuer bricht aus der Fritteuse aus

Gegen 12:50 Uhr schal­te­te die 28-jäh­ri­ge Toch­ter die Frit­teu­se ein. Kurz dar­auf bemerk­te sie Flam­men, die aus dem Gerät schlu­gen. Die Spei­se­kam­mer stand bereits in Voll­brand, und eine star­ke Rauch­ent­wick­lung setz­te ein.

Löschversuch durch Bewohner scheiterte

Der 56-Jäh­ri­ge ver­such­te, das Feu­er mit einem 6‑Li­ter-Pul­ver­lö­scher zu bekämp­fen. Beim Betre­ten der Spei­se­kam­mer stell­te er jedoch fest, dass der Brand außer Kon­trol­le war. Die anwe­sen­den Per­so­nen ver­lie­ßen sofort das Haus.

Das Feu­er brei­te­te sich schnell über den zwei­ten Stock und den Dach­stuhl aus. Da das Gebäu­de größ­ten­teils aus Holz gebaut ist, konn­te sich der Brand beson­ders schnell aus­brei­ten. Die Feu­er­wehr war meh­re­re Stun­den im Ein­satz, bevor der Ein­satz­lei­ter gegen 17:30 Uhr “Brand aus” mel­den konn­te. Glück­li­cher­wei­se wur­den kei­ne Per­so­nen ver­letzt. Die genaue Scha­dens­hö­he konn­te bis­her noch nicht ermit­telt werden.

Text­quel­le: LPD OÖ / Fotos: FF Bad Goi­sern / FF Wirling