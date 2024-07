Am Sams­tag 20.7.2024 fand im Rah­men der Kul­tur­ta­ge Gschwandt im Innen­hof des eh. Gast­haus Gra­fin­ger in Gschwandt ein Som­mer­ki­no statt. Ver­an­stal­ter war der Skip­per Club Gschwandt, der wie­der ein deut­li­ches Zei­chen der Ver­eins­tä­tig­keit in der Gemein­de Gschwandt gesetzt hat­te. Ins­ge­samt elf flei­ßi­ge Mit­ar­bei­ter des Clubs und Freun­de hat­ten den Innen­hof in einen gemüt­li­chen „Kino­saal“ ver­wan­delt und konn­ten an die 200 Besu­cher herz­lich begrü­ßen. Gespielt wur­de der Film “OH LA LA, WER AHNT DENN SOWAS?“.

„Mit die­ser Zuschau­er­ku­lis­se haben wir nicht gerech­net. Der not­wen­di­ge Auf­wand für die­se ein­zig­ar­ti­ge Ver­an­stal­tung war doch enorm und mit hohen Kos­ten ver­bun­den. Der Auf­wand hat sich aber gelohnt und hat wie­der ein­mal bewie­sen, dass auf die Gschwandt­ne­rin­nen und Gschwandt­ner Ver­lass ist. Der beson­de­re Dank gilt nicht nur den vie­len Besu­chern, son­dern auch allen Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mit­ar­bei­tern, die wie­der gan­ze Arbeit geleis­tet haben. Mit dem even­tu­el­len Erlös kann wie­der bedürf­ti­gen Men­schen gehol­fen wer­den!“, so der zufrie­de­ne Obmann des Skip­per Clubs Gschwandt Alex­an­der Kronberger.