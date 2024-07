Am Mon­tag sorg­te ein Vor­fall aus der ver­gan­ge­nen Woche für Schlag­zei­len, bei dem zwei Schä­fer­hun­de in einem Hun­de­trans­port-Anhän­ger in Aurach am Hon­gar qual­voll ver­en­det sind. Die Besit­ze­rin war wäh­rend­des­sen mit Kin­dern eines Jugend­la­gers schwimmen.

Laut einer Aus­sendung des Tier­schutz-Lan­des­rats Micha­el Lind­ner (SPÖ) war die Besit­ze­rin der Hun­de nicht vor Ort, da sie mit den Kin­dern eines statt­fin­den­den Jugend­la­gers schwim­men war. Die Hun­de blie­ben bei extre­mer Hit­ze im Anhän­ger zurück.

Versäumnis der Aufsicht

Die Besit­ze­rin erklär­te, dass ande­re Ver­eins­mit­glie­der sich in ihrer Abwe­sen­heit um die Hun­de küm­mern soll­ten. Die­se Anga­ben wur­den jedoch von den Betrof­fe­nen und nach Medi­en­an­fra­gen bestä­tigt, aller­dings konn­ten kei­ne genau­en Fak­ten mehr fest­ge­stellt wer­den. Erst durch einen anony­men Anruf drei Tage nach dem Vor­fall wur­de der Amts­tier­arzt über das Ereig­nis infor­miert, was zusätz­lich für Auf­re­gung und Unver­ständ­nis sorgte.

Mahnung an den Tierschutz

Tier­schutz-Lan­des­rat Micha­el Lind­ner (SPÖ) beton­te in sei­ner Stel­lung­nah­me die Ver­ant­wor­tung der Tier­hal­ter: „Fahr­läs­si­ger Umgang mit Tie­ren an hei­ßen Tagen ist kein Kava­liers­de­likt, son­dern Tier­quä­le­rei. Hun­de wer­den durch Hit­ze­be­las­tung schnel­ler über­for­dert als wir Men­schen. Sie kön­nen im Gegen­satz zu uns nicht schwit­zen und auf die­se Wei­se über­schüs­si­ge Kör­per­wär­me ablei­ten. Des­we­gen muss dar­auf geach­tet wer­den, dass Hun­de küh­le Berei­che auf­su­chen kön­nen und aus­rei­chend Zugang zu Was­ser erhalten.“