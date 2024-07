„Zwi­schen Him­mel und Erde“ lau­tet der Titel einer Iko­nen­aus­stel­lung im K‑Hof Kam­mer­hof Museum/Bürgerspitalkirche, die von 3. bis 22. August 2024 täg­lich von 9 bis 14 Uhr und von 16 bis 20 Uhr zu sehen ist (Ver­nis­sa­ge am Frei­tag, 2. 8., 18.00 Uhr). Das Künst­ler­ehe­paar Lou­kas und Ire­ne Sero­glou zeigt dabei die Ver­schie­den­ar­tig­keit und den The­men­reich­tum sowie die künst­le­ri­sche Viel­falt der Iko­ne. Neben den bekann­ten Hei­li­gen­dar­stel­lun­gen stel­len die bei­den eine gro­ße Anzahl von in Tech­nik und Farb­kom­bi­na­ti­on kom­pli­zier­ten Dar­stel­lun­gen aus.

Aus der geheim­nis­vol­len Toten­welt am Ufer des Nils wur­den die Mumi­en­por­traits von Fayum von den ers­ten Chris­ten zum höchs­ten Aus­druck spi­ri­tu­el­ler Kunst erho­ben. Nie zuvor wur­de die Tran­szen­denz Got­tes so künst­le­risch dar­ge­stellt, und sel­ten wur­de die Rei­se in die jen­sei­ti­gen Wel­ten so poe­tisch aus­ge­drückt als „Brü­cke ins Jen­seits“, „Fens­ter zur Ewig­keit“, oder „Him­mels­lei­ter“. Seit Jahr­tau­sen­den medi­tie­ren die Mön­che über die­sen „Him­mels­wa­gen“, auf dem sie aus der Welt der Illu­si­on ins Abso­lu­te hinüberfahren.