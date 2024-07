Was 1984 in einem klei­nen tech­ni­schen Büro in einem Ein­fa­mi­li­en­haus in St. Kon­rad begann, ist heu­te ASMAG, ein welt­weit aner­kann­tes Unter­neh­men im Maschi­nen- und Anla­gen­bau für die Stahl- und Metall­in­dus­trie. Geschäfts­füh­rer ist nach wie vor der Grün­der selbst – Johann Viel­ha­ber, des­sen Inno­va­tio­nen vom Alm­tal aus die Welt erobern.

Mit sei­nen tech­ni­schen Lösun­gen kommt ASMAG auf eine Export­quo­te von über 80%. Ent­wi­ckelt, kon­stru­iert und gefer­tigt wer­den die Maschi­nen und Anla­gen in Scharn­stein. Zu den glo­bal gefrag­ten Pro­duk­ten zäh­len unter ande­rem Zieh- und Richt­ma­schi­nen sowie Sägen und gan­ze Fer­ti­gungs­li­ni­en für Roh­re, Stan­gen und Profile.

„Unser Fokus liegt seit jeher auf Inno­va­ti­on und Qua­li­tät“, erklärt Viel­ha­ber den inter­na­tio­na­len Erfolg sei­nes Unter­neh­mens. Wer­den in Scharn­stein 150 Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mit­ar­bei­ter beschäf­tigt, so kom­men an den Stand­or­ten in Öster­reich, Deutsch­land, Ita­li­en und USA noch rund 250 hin­zu. Vie­le davon folg­ten der Ein­la­dung zur 40-Jahr-Fei­er, die im Tos­ca­na Con­gress in Gmun­den mit zahl­rei­chen Ehren­gäs­ten, Kun­den, Lie­fe­ran­ten und Part­nern über die Büh­ne ging.

Der Vize­prä­si­dent der WKOÖ Cle­mens Mali­na-Alt­zin­ger und Lan­des­in­nungs­meis­ter Fritz Dan­ner über­reich­ten an die­sem Abend Johann Viel­ha­ber und Gat­tin Mar­tha die Wirt­schafts­me­dail­le für ihre gro­ßen Ver­diens­te. Die Fir­ma ASMAG ist trotz der glo­ba­len Aus­rich­tung stark in der Regi­on ver­wur­zelt und enga­giert sich mit zahl­rei­chen Initia­ti­ven vor Ort.

„Auch in der Zukunft wol­len wir den Erfolgs­weg nach­hal­tig fort­set­zen, indem wir unse­re Effi­zi­enz und Pro­duk­ti­vi­tät wei­ter stei­gern“, gab Viel­ha­ber ein Ver­spre­chen ab. Er wird dabei ver­stärkt auf Zukunfts­tech­no­lo­gien set­zen, so der Grün­der und Geschäfts­füh­rer von ASMAG. Mit dem Inno­va­ti­ons­geist, der vom Alm­tal aus­geht, wird dies ein­drucks­voll gelin­gen, waren sich die Anwe­sen­den einig.