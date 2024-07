Exklu­siv für die fünf­ten Klas­sen des BG/BRG Bad Ischl fand am 21. Juni eine Lesung mit dem Gewin­ner des heu­ri­gen Rau­ri­ser Lite­ra­tur­prei­ses, Mat­thi­as Gru­ber, statt. Der jun­ge Salz­bur­ger Autor las aus sei­nem Debut­ro­man „Die Ein­sam­keit der Ers­ten ihrer Art“ und stand anschlie­ßend den inter­es­sier­ten Schü­le­rin­nen und Schü­lern Rede und Antwort.

Die Fra­gen betra­fen einer­seits die Haupt­fi­gur des Romans Ari­el­le, die an einer äußerst sel­te­nen Krank­heit lei­det, die auch ihr äuße­res Erschei­nungs­bild beein­träch­tigt, was allei­ne schon rei­chen wür­de, als Außen­sei­te­rin am Rand der Gesell­schaft zu ste­hen. Aber auch ihre Eltern stol­pern unbe­hol­fen durchs Leben: Der Vater hofft, auf der Müll­hal­de auf aus­ran­gier­ten Fest­plat­ten einen Bit­co­in-Schatz zu fin­den, die Mut­ter fällt auf ein Geschäfts­mo­dell her­ein, das ähn­lich wie ein Pyra­mi­den­spiel funk­tio­niert. Als Ari­el­le dann ein noch funk­ti­ons­tüch­ti­ges Han­dy am Müll­platz fin­det, nimmt sie in den sozia­len Medi­en die Iden­ti­tät der frü­he­ren Besit­ze­rin an und erfährt zum ers­ten Mal, wie es sich anfühlt, geliebt bzw. „gelik­ed“ zu werden.

Doch die Jugend­li­chen woll­ten noch viel mehr vom Autor wis­sen: woher die Idee zum Roman kam, wie lan­ge das Schrei­ben dau­er­te, wie viel man als Autor ver­dient, usw. Leh­ren­de wie Schü­le­rin­nen und Schü­ler waren begeis­tert von die­ser kurz­wei­li­gen und inspi­rie­ren­den Buch­vor­stel­lung. Die Ver­an­stal­tung fand in Koope­ra­ti­on mit der Gemein­de­bü­che­rei Hall­statt statt und wur­de groß­zü­gig vom Büche­rei­ver­band Öster­reich gefördert.