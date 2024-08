Ange­spannt war die Situa­ti­on am Mitt­woch­abend kurz­zei­tig bei einem Bag­ger­brand in Roit­ham am Traunfall.

Der Mini­bag­ger stand bei einem Böschungs­be­reich auf einem Grund­stück, direkt unter einer Mit­tel­span­nungs­lei­tung, als er zu bren­nen begann und kurz dar­auf in Voll­brand stand.

Die Feu­er­wehr for­der­te wei­te­re Kräf­te an, kurz dar­auf konn­te der Brand aber zum Glück bereits unter Kon­trol­le gebracht wer­den. Tech­ni­ker des Ener­gie­ver­sor­gungs­un­ter­neh­mens wur­den zur Kon­trol­le der Mit­tel­span­nungs­lei­tung an die Ein­satz­stel­le beor­dert. Ver­letzt wur­de niemand.

Quel­le: laumat.at