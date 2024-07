Am spä­ten Sonn­tag­vor­mit­tag wur­de die Haupt­feu­er­wa­che Bad Ischl mit dem Kran nach St. Wolf­gang geru­fen. Ein Moped, lag im Bereich der See­pro­me­na­de im See. Die Ein­satz­kräf­te ver­mu­ten einen Vandalenakt.

Ein Tau­cher der FF St. Wolf­gang brach­te Hebe­kis­sen vom A‑Boot aus am Fahr­zeug an. So konn­te das Zwei­rad mit dem Kran schnell wie­der an Land gebracht werden.

Nach einer guten Stun­de konn­te der Ein­satz wie­der been­det wer­den und die Kräf­te der FF St. Wolf­gang, der Haupt­feu­er­wa­che Bad Ischl und der Poli­zei wie­der einrücken.