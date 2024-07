Ein 61-jäh­ri­ger Mann aus Ungarn ist am Frei­tag­nach­mit­tag nach einem Blitz­ein­schlag in den Klet­ter­steig am Don­ner­ko­gel in Gos­au abge­stürzt und ums Leben gekommen.

Der 61-jäh­ri­ger Ungar ging am 12. Juli 2024 gemein­sam mit sei­nem 25-jäh­ri­gen Sohn den Inter­sport Klet­ter­steig auf den Don­ner­ko­gel im Gemein­de­ge­biet von Gos­au. Die bei­den Urlau­ber fuh­ren mit der Gos­au­kamm­bahn auf die Zwie­sel­alm und star­te­ten dort gegen Mit­tag ihr Vorhaben.

Män­nern wuss­ten von Schlechtwetterfront

Den zwei Män­nern war der Wet­ter­be­richt und die vor­her­ge­sag­te Schlecht­wet­ter­front bekannt, da die­se laut ihren Anga­ben gegen 15:00 Uhr pro­gnos­ti­ziert war, ent­schlos­sen sie sich, den Klet­ter­steig noch davor zu bege­hen. Der 25-Jäh­ri­ge war erfah­ren, für sei­nen Vater war dies der ers­te Klettersteig.

Gegen 13:30 Uhr wur­den sie von einer Gewit­ter­zel­le über­rascht. Der 61-Jäh­ri­ge häng­te aus eige­ner Über­zeu­gung, auf­grund der Angst vor einem Blitz­schlag, sein Klet­ter­steigs­et aus dem Stahl­seil aus und ging den Quer­gang unter­halb der bekann­ten Him­mels­lei­ter unge­si­chert wei­ter. Sein Sohn befand sich nur weni­ge Meter hin­ter ihm, ging jedoch wei­ter­hin durch sein Klet­ter­steigs­et gesi­chert bergwärts.

Vater stürz­te vor den Augen sei­nes Soh­nes meh­re­re hun­dert Meter in den Tod

Nach­dem gegen 13:45 Uhr ober­halb der zwei Berg­sport­ler ein Blitz in den Klet­ter­steig ein­ge­schla­gen hat­te, ver­spür­te der 25-Jäh­ri­ge sofort den elek­tri­schen Impuls. Im glei­chen Moment beob­ach­te­te er, wie sein Vater plötz­lich unmit­tel­bar vor ihm abstürz­te. Dar­auf­hin ver­stän­dig­te er die Ein­satz­kräf­te. Berg­ret­ter, sowie ein Beam­ter der Poli­zei bega­ben sich dar­auf­hin zur Unfallstelle.

Bei einem Such­flug durch den Not­arzt­hub­schrau­ber konn­te gegen 15:15 Uhr der 25-Jäh­ri­ge und meh­re­re hun­dert Meter wei­ter unter­halb sein Vater wahr­ge­nom­men wer­den. Der 25-Jäh­ri­ge wur­de durch die Crew des Not­arzt­hub­schrau­bers geret­tet und anschlie­ßend in das Kran­ken­haus zur Abklä­rung der Blitz­schlag-Ver­let­zun­gen geflo­gen. Die Ber­gung des ver­stor­be­nen 61-Jäh­ri­gen wur­de von der Crew der Flug­po­li­zei Salz­burg durch­ge­führt”, berich­tet die Poli­zei am Sams­tag in einer Presseaussendung.