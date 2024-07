In St. Lorenz wur­den zwei Mäd­chen im Alter von sie­ben und zehn Jah­ren bei einer Übungs­fahrt schwer ver­letzt. Der Vater der Kin­der über­ließ sei­ner zehn­jäh­ri­gen Toch­ter das Steuer.

Am Sams­tag gegen 12:00 Uhr übte ein 37-jäh­ri­ger Mann aus dem Bezirk Vöck­la­bruck mit sei­nen bei­den Töch­tern das Auto­fah­ren auf einem pri­va­ten Feld neben ihrem Haus. Wäh­rend die zehn­jäh­ri­ge Toch­ter am Steu­er saß und der Vater auf dem Bei­fah­rer­sitz Platz nahm, befand sich die sie­ben­jäh­ri­ge Toch­ter auf dem Rücksitz.

Auto krachte in Hausmauer

Nach der Übungs­fahrt stieg der Vater aus, um ein Wei­de­gat­ter zu öff­nen. In die­sem Moment ließ die Zehn­jäh­ri­ge ver­se­hent­lich die Kupp­lung los und trat auf das Gas­pe­dal. Die Räder dreh­ten zunächst auf der Wie­se durch und beim Kon­takt mit dem Asphalt schoss der PKW nach vor­ne, prall­te gegen die Haus­mau­er und lös­te die bei­den Fron­t­air­bags aus.

Beide Mädchen bei Unfall schwer verletzt

Durch den Auf­prall wur­den die bei­den Mäd­chen schwer ver­letzt. Ret­tungs­kräf­te des Roten Kreu­zes brach­ten die Kin­der umge­hend ins Uni­kli­ni­kum Salz­burg — Lan­des­kran­ken­haus. Der Vater blieb unver­letzt, erlitt jedoch einen schwe­ren Schock. Der PKW wur­de bei dem Unfall erheb­lich beschädigt.

Ermittlungen und rechtliche Konsequenzen

Die Poli­zei hat einen Bericht an die Staats­an­walt­schaft Wels über­mit­telt. Die genau­en Umstän­de des Unfalls wer­den noch unter­sucht, doch der Vor­fall zeigt deut­lich die Gefah­ren von uner­fah­re­nen Fah­rern am Steu­er, selbst in einem ver­meint­lich siche­ren Umfeld.

Polizei appelliert an alle Eltern

Die Poli­zei appel­liert an alle Eltern und Erzie­hungs­be­rech­tig­ten, kei­ne uner­fah­re­nen Kin­der oder Jugend­li­che Fahr­zeu­ge füh­ren zu las­sen, auch nicht auf pri­va­ten Grund­stü­cken. Selbst kur­ze Übungs­fahr­ten kön­nen gefähr­lich enden und schwe­re Unfäl­le zur Fol­ge haben. Der Schutz und die Sicher­heit der Kin­der soll­ten stets obers­te Prio­ri­tät haben, so die Polizei.