In See­wal­chen am Atter­see hat am spä­ten Mon­tag­abend ein Auto­len­ker auf der B151 Atter­see­stra­ße die Kon­trol­le über sein Fahr­zeug ver­lo­ren und krach­te gegen einen Baum.

Der Unfall pas­sier­te am spä­ten Mon­tag­abend auf der B151 Atter­see­stra­ße im Bereich der Ort­schaft Buch­berg im Gemein­de­ge­biet von See­wal­chen am Atter­see. Ein Auto­len­ker hat aus noch unbe­kann­ten Grün­den auf einem leicht abfal­len­den Stra­ßen­stück die Kon­trol­le über sei­nen PKW ver­lo­ren und krach­te gegen einen Baum auf einem angren­zen­den Grundstück.

Der Auto­len­ker wur­de bei dem Unfall ver­letzt. Er war zum Glück zwar nicht direkt ein­ge­klemmt — wie die Alar­mie­rung drei­er Feu­er­weh­ren ver­mu­ten ließ — er wur­de von den Ein­satz­kräf­ten scho­nend aus dem Fahr­zeug geret­tet, anschlie­ßend vom Ret­tungs­dienst und Not­arzt erst­ver­sorgt und anschlie­ßend mit mit­tel­schwe­ren Ver­let­zun­gen ins Salz­kam­mer­gut Kli­ni­kum Vöck­la­bruck gebracht.

Die Feu­er­wehr führ­te in wei­te­rer Fol­ge die Ber­gung des Unfall­fahr­zeu­ges durch und rei­nig­te die Fahr­bahn im Bereich der Unfall­stel­le. Die B151 Atter­see­stra­ße war zwi­schen See­wal­chen am Atter­see und Atter­see am Atter­see für etwa eine Stun­de gesperrt. Die Feu­er­wehr lei­te­te den Ver­kehr groß­räu­mig um.

Quel­le: laumat/Matthias Lauber