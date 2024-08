Zwei unver­gleich­li­che Aben­de voll Humor, Spon­ta­nei­tät und Tief­gang, gewürzt mit Stan­dUp und jeder Men­ge Come­dy: Das waren die Kaba­rett-Open Airs von „Lachen ver­bin­det“ im Zen­trum von Laakirchen.

Für zwei Aben­de ver­wan­del­te sich der Park­platz hin­ter der Pfarr­kir­che Laa­kir­chen in eine rie­si­ge Open Air Büh­ne: Jeweils 1.500 Gäs­te genos­sen bei lau­em Som­mer­wet­ter die Life-Auf­trit­te von drei­en der bekann­tes­ten Kaba­ret­tis­ten des Lan­des. Am ers­ten Abend begeis­ter­te „Lachen verbindet“-Host Omar Sar­sam mit Anek­do­ten, Musik und herz­li­chem Humor, ehe Klaus Eckel das Publi­kum in einem tem­po­rei­chen Poin­ten-Stak­ka­to durch sein Pro­gramm „Wer lang­sam spricht, dem glaub man nicht“ führ­te. Als ein­ma­li­ges und ein­zig­ar­ti­ges „Humor-Gip­fel­tref­fen“ gestal­te­te sich der zwei­te Abend: Omar Sar­sam und der gro­ße Micha­el Nia­va­ra­ni phi­lo­so­phier­ten und scherz­ten auf der Büh­ne und spiel­ten sich gegen­sei­tig die Poin­ten zu – um dann wie­der tief­grün­dig über das Wesen des Humors und den Zustand der Gesell­schaft zu sinie­ren. Kuli­na­risch durch die sechs Laa­kirch­ner Feu­er­weh­ren bes­tens ver­sorgt, lie­ßen vie­le Gäs­te die Aben­de noch lan­ge am stim­mungs­vol­len Open Air-Gelän­de ausklingen.