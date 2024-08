Am ver­gan­ge­nen Wochen­en­de wur­de vor Bar­ce­lo­na der Her­aus­for­de­rer für den 37. Ame­ri­cas Cup bestimmt. Auch am Atter­see im SCK vor Litzl­berg weh­te, ein Hauch von Ame­ri­cas Cup. Es wur­de die Öster­rei­chi­sche Meis­ter­schaft in der Klas­se A‑Cat aus­ge­tra­gen. Eine Boots­klas­se wo auch foi­len­de, also über dem Was­ser flie­gen­de, Kata­ma­ra­ne gegen­ein­an­der segeln.

Wäh­rend am Frei­tag wegen der vor­herr­schen­den Leicht­wind­be­din­gun­gen kei­ne Wett­fahr­ten gese­gelt wer­den konn­te, mein­te es der Wind­gott Aeo­lus am Sams­tag bes­ser mit den Ver­an­stal­tern und Seg­lern. Mit dem für den Atter­see typi­schen Rosen­wind, wenn auch nur in einer sehr leich­ten Aus­prä­gung, konn­ten am Sams­tag 4 Wett­fahr­ten gese­gelt wer­den und eine gül­ti­ge Öster­rei­chi­sche Meis­ter­schaft war in der Wertung.

Bernd Grei­fen­e­der, A‑Cat Seg­ler und Orga­ni­sa­tor der Regat­ta in sei­nem Hei­mat­club SCK zur Regat­ta: “Pas­send zum Anlau­fen des Ame­ri­cas Cup mit foi­len­den Renn­ma­schi­nen, konn­ten wir die nur ca. 80kg leich­ten klei­ne­ren aber auch foi­len­den “A‑Class” Boo­te zur Öster­rei­chi­schen Meis­ter­schaft an den Atter­see brin­gen. Wir freu­en uns mit 13, inter­na­tio­nal besetz­ten Boo­ten ein tol­les Teil­neh­mer Feld auf die Regat­ta­bahn gebracht zu haben.“

Neben deut­schen und öster­rei­chi­schen A‑Cat Seg­lern nahm auch der drei­fa­che A‑Cat Welt­meis­ter Scott Ander­son aus Aus­tra­li­en an der Regat­ta teil und wur­de in der Gesamt­wer­tung Zwei­ter. Er mein­te nach dem Ren­nen: „Es freut mich, dass ich nach eini­gen Jah­ren wie­der an den Atter­see für eine A‑Cat Regat­ta kom­men konn­te. Auch wenn der Wind nur zwi­schen 5 und 9 Kno­ten weh­te war es eine enge und span­nen­de Regatta.“

Einen wür­di­gen Rah­men für die Ver­an­stal­tung bil­de­te auch die Ehrung der Olym­pia Kite­rin (Kite­foil) Ali­na Kor­nel­li, aus dem SCK, die eine Ehren­na­del für beson­de­re sport­li­che Leis­tun­gen erhielt und den A‑Cat Seg­lern Insights aus den olym­pi­schen Spie­len näherbrachte.

Am Sonn­tag mach­te der Durch­zug einer Kalt­front nur noch eine Wett­fahrt mög­lich und der Sieg bei Öster­rei­chi­schen Meis­ter­schaft der A‑Cat Klas­se ging an Wolf­gang Klamp­fer vom Wal­ler­see (SCSW), der zwei­te Platz an Andre­as Pfurtschel­ler vom Achen­see (SCT­WV) und drit­te Platz an Tho­mas Vogel eben­falls vom Wal­ler­see (SCSW).

Bernd Grei­fen­der zieht ein zufrie­de­nes Resü­mee als Sport­ler und Ver­an­stal­ter: „Die Ver­an­stal­tung war ein vol­ler Erfolg und über eine Fort­set­zung im kom­men­den Jahr wird bereits inten­siv nach­ge­dacht. Mein High­light ist, dass in die­ser hoch­mo­der­nen Boots­klas­se sowohl Ein­stei­ger als auch Welt­meis­ter mit­ein­an­der in Aus­tausch kom­men und sich am Was­ser mes­sen können“.

Mit Unter­stüt­zung von atterwind.info wur­de auch die­ses Video aus der Droh­nen Per­spek­ti­ve pro­du­ziert. https://youtu.be/xDjdIUytehg?si=fKGRFKmvNfGYFQQP