In See­wal­chen am Atter­see ist am Mon­tag­nach­mit­tag im Dach­ge­schoß eines Mehr­par­tei­en­wohn­ge­bäu­des ein Feu­er ausgebrochen.

Die Feu­er­weh­ren wur­den am Nach­mit­tag mit dem Ein­satz­be­griff “Brand Gebäu­de mehr­stö­ckig” ins Orts­zen­trum von See­wal­chen am Atter­see gerufen.

Im Dach­ge­schoß eines dor­ti­gen Gebäu­des ist es im Bereich einer Dach­ge­schoß­woh­nung zu einem Brand gekom­men, wel­cher auch auf das Dach des Hau­ses über­ge­grif­fen hat. Die Feu­er­wehr rief dar­auf­hin Alarm­stu­fe 2 aus, wor­auf­hin Kräf­te von zwölf umlie­gen­den Feu­er­weh­ren gegen die Flam­men kämpften.

Das Feu­er konn­te rasch unter Kon­trol­le gebracht wer­den. Der Ein­satz­be­reich war weit­räu­mig abge­sperrt. Die Haupt­stra­ße war für rund zwei­ein­halb Stun­den für den Ver­kehr gesperrt. Die Feu­er­wehr rich­te­te eine ört­li­che Umlei­tung ein.

Bild­quel­le: laumat/Matthias Lauber